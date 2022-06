El gobernador fundamentó la designación de Facundo Sartori al frente del ministerio del Agro. No se descartan otros reemplazos y aclaró que “al funcionario que le toca asumir, tiene muy claras las líneas de trabajo”. Adelantó gestiones a nivel nacional por provisión de combustible, transporte y energía. Recorrió obras de agua potable.

Mientras Facundo López Sartori se acomoda como nuevo ministro del Agro y la Producción de Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad marca el camino de la gestión. Después del nombramiento oficial, el flamante funcionario observó, en primera fila, la dinámica de trabajo del primer mandatario, recorriendo obras en Azara.

Un día después, en la jornada de este miércoles, el gobernador estuvo en Colonia Alberdi, donde observó el funcionamiento de una mini planta potabilizadora y luego, se trasladó hasta Campo Grande, donde supervisó la obra de agua potable, que beneficia a 83 familias de ese municipio.

Junto a Carlos Sartori, el alcalde anfitrión y Joaquín Sánchez, administrador del IMAS, saludó a vecinos y habló del reciente cambio en su gabinete.

“TENEMOS UNA GESTIÓN QUE ES DINÁMICA. VA MÁS ALLÁ DE LOS NOMBRES QUE PODAMOS TENER EN LAS DIFERENTES ÁREAS, SINO CON UN SISTEMA QUE AVANZA Y SE GENERAN NUEVOS OBJETIVOS”, ASEGURÓ HERRERA AHUAD.

“Si no es todo muy estático y a mí, las gestiones estáticas no me gustan”, subrayó.

No profundizó acerca de futuros reemplazos en su gabinete, pero dejó muy en claro que “hay un mensaje dado el 1° de mayo donde se planteó las líneas normativas a seguir durante este año. Y esas líneas están escritas para quien asuman al frente de cualquier cartera en la provincia”.

Paralelamente a las obras que inaugura en la provincia, el gobernador continúa con las gestiones ante Nación, para resolver problemas urgentes como la escasez de combustible.

“Estamos insistiendo con la mayoría de los gobernadores. El intendente de Campo Grande por ejemplo, me contó que la provisión de combustible acá es complicado, porque una petrolera redujo 20% el cupo y eso hace que se venda menos volumen a los vehículos”.

“Atenta contra el sistema productivo sobre todo en este tiempo que estamos en la cosecha de la yerba mate. Fue un planteo que hice en el Norte Grande ante las autoridades nacionales y el ministro Manzur se comprometió a transmitirlo para tratar de resolver esta problemática”, explicó el mandatario.

Adelantó que “esta semana y la próxima, habrá reuniones a nivel nacional que seguramente se irán definiendo estas cuestiones con relación al combustible, al subsidio del transporte y al área energética”.

Infraestructura básica

Herrera Ahuad volvió este mediodía al barrio Olería de Campo Grande, “donde ya estuvimos en el año 2019, cuando vinimos por una contingencia climática. Este es un barrio que fue muy afectado junto con otras zonas de Campo Grande y en un momento muy difícil, vimos que se necesitaban obras de infraestructura básica”.

Detalló que el intendente Carlos Sartori, “presentó un plan de trabajo que se fue llevando adelante, con mucho esfuerzo. Llegamos con la energía eléctrica para poder tener este sistema de provisión de agua segura. Con estos dos elementos vitales para el crecimiento y el desarrollo del barrio, lo que planteamos ahora es el proceso de urbanización”.

Repasó el jefe del Ejecutivo provincial que “estamos con varias obras en Campo Grande de asfalto sobre empedrado, infraestructura escolar, obras viales y ahora venimos a estar con los vecinos, en un momento diferente al que tuvimos en el 2019”.

En el mismo sentido, explicó que “desde la gestión nos planteamos los servicios básicos y elementales para el crecimiento y el desarrollo de la provincia. No se puede crecer si no hay agua, energía, sin caminos, sin urbanización. Por eso las obras de agua son muy importantes para nosotros”.

“Ya estuvimos en Puerto Iguazú, en Azara, en Alberdi, ahora en Campo Grande y tenemos cerca de 20 obras más que estamos concluyendo. Son obras menores de proyectos técnicos, pero importantes para el desarrollo productivo y habitacional de la provincia”, señaló.

“Hay otras obras que tienen un plazo estipulado entre julio y septiembre, como las de Iguazú, la de Corpus y otras que iremos terminando a lo largo de este año. Nuestra idea es que, en diciembre y enero, cuando el calor no da tregua en la provincia, tengamos concluido la mayor cantidad de obras elementales que nos hemos planteado”, sentenció.