El encuentro de este domingo contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, que le dio un penal al local en el primer tiempo: Sergio Chiquito Romero le tapó el remate a Andrés Chávez.

Banfield sorprendió a Boca! Por la fecha 7 de la Liga Profesional, el Xeneize cayó 1-0 ante el Taladro con gol de Aarón Quirós y le perdió pisada a los de arriba: quedó a cinco puntos del líder, San Lorenzo. Sergio Romero le atajó un penal a Andrés Chávez. A continuación, reviví lo mejor del partido.

Flojo primer tiempo de Boca, que fue superado por un humilde pero preciso Banfield. Poco a poco, el local fue imponiendo su juego y las oportunidades fueron llegando. La primera, tras un penal que Bruno Valdez le cometió a Juan Bisanz. Andrés Chávez fue el encargado, pero el duelo lo ganó Sergio Romero al tapar el remate que fue dirigido a su derecha. Antes de la media hora de juego, el Taladro pudo finalmente abrir el marcador con un gran cabezazo de Aarón Quirós.

En el complemento, el Xeneize mostró una mejor cara con los ingresos de Cristian Medina y Ezequiel Fernández. Si bien Ibarra llegó a cambiar casi todo el ataque, su equipo no se mostró fino en el armado de las jugadas y no pudo inquietar a Facundo Cambeses. Sin sufrir, Banfield se adueñó de un triunfazo como local y ante Boca, algo que no sucedía desde 2010.

La próxima fecha, Boca recibirá a Instituto el domingo a las 19. Por su parte, Banfield visitará a Talleres en Córdoba el lunes a las 21.