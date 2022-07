Camiones de carga internacionales están teniendo muy poca o nula demanda desde los países vecinos. Señalan que la actividad se redujo notablemente, en gran parte por la incertidumbre cambiaria de las últimas semanas y las disposición del BCRA que restringió las importaciones. Así, diversos operadores explicaron que en los últimos días se notó la merma de camiones que venían con importaciones desde Brasil.

“El tránsito de camiones es normal, pero son menos los que vienen de Brasil por esa retención que les hacen a las compañías importadoras. Por eso están entrando pocos camiones”, señalaron desde la zona fronteriza entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira.

En tanto, operadores aduaneros brasileños apuntaron que hay pocos envíos hacia Argentina por la inestabilidad del valor del peso argentino. “Cargas hay, pero también hay mucha inestabilidad de la política financiera argentina. El valor del peso se está derritiendo, se comenta que el valor oficial de la moneda argentina va a caer como mínimo un 40% en los próximos días. El cambio informal está arriba de los 300 pesos por dólar y eso crea una inestabilidad enorme”, comentó un operador aduanero brasileño.

Agregó que “hay exportadores argentinos que no logran colocar su producto, porque cuando liquidan los dólares se los dejan a 135 pesos. Ahí no cierran los costos porque en la práctica real el valor es mucho más alto”.

Otra operaria aduanera de Brasil apuntó que se observa mucha disponibilidad de camiones pero muy pocas cargas para Argentina. “Hay muchos camiones que preguntan por cargas pero no hay para llevar a Argentina. Me comentan que casi no hay cargas para hacer dentro de Argentina. Está todo muy mal, hay varios choferes que han consultado para venir a trabajar en Brasil”, comentó.

Desaliento a importar

Desde la Asociación Misionera de Autotransporte de Cargas (Amitrac) recordaron que la caída de las cargas fue en línea con la medida de limitar operaciones que se tomó desde el Banco Central de la Argentina (BCRA).

“Luego que el Banco Central dio a conocer a fines de junio modificaciones sobre las normas que rigen en el mercado de cambios con el objeto de acortar las compras externas que impide a la entidad sumar reservas, estas medidas llevaron a los importadores argentinos a tener que cumplimentar cupos anuales y mensuales para el pago de importaciones, con este mecanismo desalienta el comercio exterior y restringe el normal abastecimiento de productos que a pesar de ser extranjeros son transportados por camiones argentinos”, analizó Diego Díaz, coordinador de la Amitrac.