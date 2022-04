Fuentes del aeropuerto General San Martín de Posadas confirmaron que desde el 15 de junio al 15 de septiembre el complejo estará cerrado y no llegarán vuelos.

El cierre por reformas del Aeropuerto General San Martín se confirmó este miércoles, por lo que entre el 15 de junio próximo y el 15 de septiembre del corriente año no arribarán vuelos comerciales a la capital provincial. Aún queda definir, por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) a donde irán los vuelos de las empresas Aerolíneas Argentinas, Jet Smart y Fly Bondi que hasta esa fecha llegaban a Posadas.

El destino que tomarán los vuelos que hasta ese día están programados para Posadas todavía se desconoce, puesto que la Anac no informó su determinación. La opción con más chances de concretarse es la de Puerto Iguazú, donde ya fueron anunciadas las derivaciones del personal de algunos organismos nacionales que cumplen tareas en Posadas, para esas fechas. Corrientes es otra de las posibilidades que se estaría evaluando, aunque a ese destino no hubo derivaciones. Misiones intentó que la Anac tomara como opción el aeropuerto de Encarnación, pero desde el organismos nacional no se habría considerado la posibilidad.

Además se plantearon como opción otros puntos de la provincia, como Oberá y Apóstoles para la reubicación temporal, pero por infraestructura es el destino Iguazú el que cobra más relevancia en este contexto.

Esto implicaría un duro revés para el turismo de la zona sur de Misiones, justo en una época considerada como temporada alta, las vacaciones de invierno, puesto que la opción de Iguazú relegaría la vista de turistas a la zona sur.

La Anac es el organismo nacional que decidió la fecha en la que el Aeropuerto de Posadas. Ahora debe definir a donde derivar los vuelos, que son entre tres y seis vuelos diarios, según la época del año.

Las obras

Las obras que se desarrollarán apuntan a transformar el aeropuerto de Posadas en una terminal más segura para la llegada y salida de aeronaves.

Así, entre las obras que se llevarán a cabo, y que demandarán el cierre temporal del aeropuerto de Posadas, consiste en la repavimentación de la pista donde aterrizan y despegan los aviones y también en los caminos aledaños por donde circulan las naves. El objetivo es ampliar el ancho en algunos tramos para reducir todo tipo de riesgo de daños en los aviones y asegurar mejores condiciones de seguridad.

“Se proyectan márgenes pavimentados de cuatro metros de ancho con el fin de proteger las instalaciones de balizamiento de borde de pista y que también se harán remodelaciones en la torre de control a cargo de la Eana”, dijeron.