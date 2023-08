Comerciantes advierten que debido a las constantes subas, las ventas han bajado hasta un 50 por ciento por lo que evalúan el armado de combos para atraer a la clientela

El mercado de la carne se suma al momento de incertidumbre que vive la industria con respecto a los precios. A partir de esto, los frigoríficos aseguran que entre lunes y martes sufrieron aumentos del 60% y eso se refleja a su vez en la demanda que cada día nota una disminución.

Alejandro Brys de Abasto y Carnicería Luciano, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: “Por el momento no estamos teniendo problemas con el abastecimiento en cuanto a mercadería, estamos recibiendo normalmente pero sí con incrementos en el precio que se veía venir pero no tanto como lo estamos pasando ahora. En lo que respecta a carne vacuna y pollo estamos más o menos en un 60%, la suba es impresionante y todavía no sabemos cuál va a ser el techo”.

“El incremento comenzó paulatinamente, la semana pasada y se complica a la hora de reponer la mercadería ya que contamos con proveedores de Buenas Aires, Salta o de la Región”, apuntó.

Brys en ese sentido contó que hubo un parate en las ventas, “entre un 40 o 50 por ciento menos, se siente el golpe en el bolsillo. La pata muslo por ejemplo estaba 500 pesos el kilo y hoy está a 850, sólo la carne de cerdo no hubo tanto porcentaje de incremento porque subió un 30 por ciento”.

“La baja en las ventas se nota no solo en el local, sino también en los clientes de la calle y están todos en una situación de preocupación y buscaremos de armar algunos combos o algo con lo que podamos paliar la situación como para compensar este momento y tratar de conformar a la gente con algo”, acentuó.

El comerciante en ese sentido apuntó que se vive una semana muy difícil, “con mucha incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar. Yo estimo que esto tiene que parar porque el consumo se frena y la mercadería de alguna manera tiene que salir”, finalizó.