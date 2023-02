El riesgo de incendios en la provincia es extremo por lo que desde el Ministerio de Ecología recordaron que está prohibida la quema de cualquier tipo

En la provincia de Misiones continúa vigente la ordenanza que prohíbe la quema de cualquier tipo ante el riesgo de incendio que existe en la actualidad.

En la jornada de este miércoles, el índice de peligrosidad de incendios volvió a ser extremo, por lo que desde el Ministerio de Ecología advirtieron a la población que se debe tomar conciencia ante el uso del fuego.

Elías Chagas, jefe de bomberos de la Policía de Misiones, : “Estamos preocupados por la ausencia de las lluvias en estos últimos días que realmente pone en riesgo alto el índice de incendios. Los focos que se están presentando es más en la zona sur y parte de la zona centro y esto preocupa por la poca humedad y las condiciones de riego que necesita nuestra vegetación”.

“Se están presentando focos en Jardín América, Oberá, San Ignacio, Santa Ana y Capital. De registro tenemos 17 intervenciones en el día de ayer, martes, en cuanto a incendios forestales, de los cuales el incendio de mayor magnitud se dio en la zona Oeste de Posadas, como también en San Ignacio con dos focos interesantes que se estuvo trabajando e incluso se tuvo que disponer del Servicio Aéreo que nos permitió trabajar y combatir el fuego desde el terreno”, comentó.

A continuación refirió que la misma condición climática hace que la vegetación esté secas beneficiando que ante la presencia de cualquier fuego haya posibilidad de propagación con facilidad y y lo haga de forma inmediata a sectores que presentan las mismas características que normalmente se están dando en zonas periféricas

“La causa en cuanto incendio forestal siempre hablamos de que si no hay una mediación de alguna persona ya sea por negligencia, por imprudencia, por no ser previsible, no iban a suceder. También están las personas que por mala intención provocan los focos incendios, después aquellas personas que acumulan residuos de vidrio que en la misma vegetación hace de lupa y provoca la concentración del calor provocando los primeros focos que son suficientes para originar un incendio”, detalló.

Somos conscientes de que el uso del fuego es un riesgo importante en esta época donde el alto índice es extremo, por ello en la provincia hay una línea de requisitos para pedir autorización para la quema conforme a las condiciones climáticas y “la sanción que se impone depende de la forma en que se haya originado el incendio y si está dentro de la propiedad de la persona que originó el incendio sin intención de perjudicar a tercero se va a labrar un acta de infracción y desde el Ministerio de Ecología se va a dictar la sentencia que corresponda pero si la intención es con un daño a terceros ya cambia la figura porque ya es un hecho delictivo y debe intervenir el Juzgado”.

“Estamos elevando las infracciones y se vienen haciendo normalmente en el interior pero en cualquier lugar se hace extinción de la quema y la notificación de del acta correspondiente”, finalizó Chagas.