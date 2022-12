Los encuentros de octavos de final comienzan este sábado con Países Bajos -que confirmó su condición de favorito en el Grupo A y sin perder ningún partido clasificó primero- contra Estados Unidos, que definió su clasificación como segundo del Grupo B tras su victoria frente a los iraníes.

Luego, Argentina -tras recuperarse con dos victorias de la primera derrota con Arabia Saudita y quedar como primera en el Grupo C- va contra una de las revelaciones del torneo, Australia, que llegó a Qatar tras vencer a Perú en el repechaje y en el Grupo D dejó atrás a Túnez y a Dinamarca.

La primera de ese grupo fue Francia, la vigente campeona mundial, que abrirá el telón el domigo frente a Polonia, que clasificó a esta etapa peleando hasta último minuto -en goles y en tarjetas- con México en el Grupo C.

Más tarde, la primera del Grupo B e invicta Inglaterra enfrentará a una de las dos selecciones africanas que han logrado su pase a segunda ronda en Qatar, Senegal, que tiene aún más mérito por haber logrado su pase como segundo del Grupo A sin su gran estrella -Sadio Mané, lesionado- y con una victoria sobre Ecuador.

El lunes será el turno de la subcampeona del mundo, Croacia, segunda del Grupo F, contra Japón, otra de las sorpresas del torneo tras derrotar en la primera fase del Grupo E a dos históricos: Alemania y España.

Después, Brasil -que sorpresivamente perdió el último partido con Camerún pero no por eso perdió el liderazgo del Grupo G- se verá las caras con Corea del Sur que -con su gol en tiempo de descuento frente a Portugal en el último grupo- evitó el cruce sudamericano en octavos al dejar a los uruguayos fuera del torneo.

Los españoles, aún recuperándose del susto que los tuvo fuera del Mundial por tres minutos eternos, abren el martes contra sus vecinos de la otra orilla del Mediterráneo, Marruecos. Los marroquíes dieron la sorpresa en el Grupo F dejando atrás a Croacia y a la eliminada Bélgica, que había sido tercera en Rusia 2018.

El último partido de esta etapa de octavos será protagonizado por Portugal -que mantuvo el primer lugar del Grupo H a pesar de la última derrota con los surcoreanos- frente a Suiza, que quedaron detrás de los poderosos brasileños en el Grupo G pero delante de serbios y camerunenses.

Cruces de octavos de final

– Países Bajos (1º Grupo A) vs. Estados Unidos (2º Grupo B) | Sábado 3 de diciembre a las 12.00 hs, estadio Khalifa (TyC Sports).

– Argentina (1º Grupo C) vs. Australia (2º Grupo D) | Sábado 3 de diciembre a las 16.00hs, estadio Ahmad Bin Ali (TyC Sports).

– Japón (1º Grupo E) vs. Croacia (2º Grupo F) | Lunes 5 de diciembre a las 12.00hs, estadio Al Janoub (TyC Sports).

– Brasil (1º Grupo G) vs. Corea del Sur (2º Grupo H) | Lunes 5 de diciembre a las 16.00hs, estadio 974 (TyC Sports).

– Inglaterra (1º Grupo B) vs. Senegal (2º Grupo A) | Domingo 4 de diciembre a las 16.00hs, estadio Al Bayt (TV Pública y DirecTV Sports).

– Francia (1º Grupo D) vs. Polonia (2º Grupo C) | Domingo 4 de diciembre a las 12.00hs, estadio Al Thumama (TyC Sports).

– Marruecos (1º Grupo F) vs. España (2º Grupo E) | Martes 6 de diciembre a las 12.00hs, estadio Ciudad de la Educación (TV Pública y DirecTV Sports).

– Portugal (1º Grupo H) vs. Suiza (2º Grupo G) | Martes 6 de diciembre a las 16.00hs, estadio Lusail (TV Pública y DirecTV Sports).