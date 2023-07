El Vice Gobernador Carlos Arce, Candidato a Senador Nacional y Daniel A. Vancsik, Candidato a Diputado Nacional por el Frente Renovador visitaron la localidad de Puerto Piray.

Ambos candidatos bajo la marca electoral Innovación Federal confirmaron su pre candidatura a Senador y Diputado Nacional respectivamente. Además adelantaron que uno de los objetivos será trabajar fuertemente para lograr mejorar la coparticipación de provincia en la tierra colorada.

La Intendente Municipal Sra. Mirtha Lezcano, junto al Diputado Provincial, Jorge A. Lezcano, funcionarios municipales, colaboradores y vecinos en general, recibieron a los pre candidatos, en el salón de Jubilados y Pensionados donde brindaron su acompañamiento y respaldo de cara a las elecciones PASO del 13 de agosto donde Misiones definirá cuatro nuevos diputados nacionales y tres senadores.

Las listas encabezarán por un lado, como candidato a senador nacional, el vicegobernador Carlos Arce, y por otro como candidato a diputado nacional el concejal de Posadas Daniel «Colo» Vancsik. Y que tendrá como candidato a parlamentario del Mercosur a Diego Sartori. La boleta de Innovación Federal, tanto en las elecciones Primarias del 13 de agosto como en las generales del 22 de octubre llevará anexada la boleta del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Jorge Lezcano de cara al 13 de Agosto sostuvo «la política censa lo que se proyecta en el pensamiento y papeles de un gobierno que lo planifica y proyecta y lo ofrece a la población que lo retribuye con el voto».

«La política está en la calle, hablando con la gente para resolverle los problemas y defendiendo los intereses de la provincia. La Renovación siempre fue contundente en definir estrategias y defender sus espacios, intereses y a sus hombres. El proyecto Misionerista tiene carácter como lo dice nuestro líder el ingeniero Carlos Rovira».

Además hizo menciíon a la figura de Sergio Massa y lo consideró como el piloto de la tormenta. «La Renovación juega con Sergio Massa como candidato, si te ponés a mirar el escenario nacional y sus ofertas tenés varios perfiles y cada uno tiene un objetivo claro. Desde mi análisis se tiene que buscar el piloto adecuado y no volcarse a cambiar por cambiar. Recordemos que cuando vino Macri dijo que la inflación no era un problema, que los planes eran una burrada y resulta que en su gobierno nunca arregló el sistema de inflación y se entregaron más planes de los que recibieron. Massa es el piloto de la tormenta, estuvo en todos los lugares y es un hombre que concensúa y lleva adelante este proceso complicado de país pero con objetivos claros de crecimiento e integración con otros países, no como los demás que no quieren que a la Argentina le vaya bien» sentenció.