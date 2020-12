ARA San Juan: investigan si el gobierno de Macri ocultó un informe de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña para hallar al submarino

La causa judicial revela que la marina de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano una terminal sistema CENTRIX de cifrado de comunicaciones. Se intenta acreditar la razón por la cual la Argentina no autorizó la ayuda de Reino Unido para buscar los restos del submarino cuya posición ya habría estado establecida a 20 días de su desaparición.

Tres años después del hundimiento del ARA San Juan, la Justicia investiga si el gobierno de Mauricio Macri, a través de su cadena de mando, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el jefe de la Armada, Almirante Marcelo Srur, ocultaron o demoraron datos claves para hallar los restos del submarino siniestrado el 15 de noviembre de 2017.

Para eso, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, a instancia de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, le solicitó la semana pasada al canciller Felipe Sola, y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, las comunicaciones e intercambio de mensajes e información entre las “inteligencias” y las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina, realizadas durante la búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.

El punto determinado en el que implosionó el submarino ARA San Juan con sus 44 tripulantes según los informes incorporados a la causa. La zona recién se inspeccionó en profundidad un año después de la alerta. El dato se conoció a tan solo 20 días de su desaparición. (Marcelo Regalado)

La justicia también quiere saber por qué razón el gobierno de Macri no acepto la colaboración de la Royal Navy, en diciembre de 2017, para buscar, con elementos de alta tecnología, como lo son los minisubmarinos remotos, los posibles restos del submarino argentino en la zona donde finalmente se lo encontró. La nave fue hallada un año después, el 18 de noviembre de 2018, por la empresa Ocean Infinity a la cual se le pagó unos 7.000.000 dólares.

Del expediente, que volvió a tomar impulso y trascendencia pública, surgen datos hasta ahora desconocidos. Por ejemplo que la Armada de los Estados Unidos instaló en Puerto Belgrano, lugar dónde funcionaba el comando central de búsqueda y rescate del submarino, un sistema CENTRIX, que es “un sistema de mensajería y videoconferencia encriptado”, según consta en la causa.

La Argentina tiene una sola terminal y está instalada en el Edificio Libertad, sede de la Armada. Por esa razón los militares norteamericanos trajeron otra y era utilizada por ellos, los oficiales británicos y argentinos. Parte de esas comunicaciones son las que requirió la Justicia a través de un requerimiento a Cancillería.

En la causa hay elementos suficientes para inferir que ya se conocía, al menos de forma aproximada, la ubicación de ARA San Juan 20 días después de su desaparición. Eso declaró en su defensa ante el Tribunal de Comodoro Rivadavia, el contraalmirante Enrique López Mazzeo y aporto las coordenadas brindadas por el buque chileno Cabo de Hornos.

Por otro lado, y en lugar muy próximo a este, la supuesta posición de los restos del buque se habría logrado obtener por la triangulación de las mediciones de los hidrófonos operados en el Atlántico Norte y en el Índico por el organismo supranacional que supervisa las pruebas nucleares a partir de la supuesta “implosión” del navío.

Fueron ellos quienes le brindaron a la Armada Argentina la precisión de tiempo, distancia e intensidad de lo que definieron como un “evento violento, singular, anómalo, corto y no nuclear consistente con una explosión” ocurrida a las 10.55 del 15 de noviembre pasado, muy cerca del talud donde acaba la plataforma continental argentina.

”Esta es la sección A, la caleta de proa, tubos lanzatorpedos, se puede apreciar las dos líneas de tubos lanzatorpedos, sin las puertas externas. Acá lo que está desprendido, posiblemente esté en el área de escombros, es la sección de proa de libre circulación”

Fue el mismo día en que se perdió contacto con el submarino y desde el buque sus tripulantes habían enviado un mensaje alertando que habían tenido un principio de incendio en el sector de baterías. El dato invalorable, fue acercado a la Armada, que conducía el almirante Marcelo Srur, por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBO en sus siglas en inglés).

La información, que finalmente fue irrefutable, confirmó las peores presunciones: que el ARA San Juan había sufrido un evento cataclísmico en plena navegación hacia Mar del Plata, a unas 30 millas náuticas al nor-noreste de su último punto de contacto radiofónico y a más de 400 kilómetros de la costa patagónica, frente al golfo San Jorge, ya cerca del talud que marca el fin de la plataforma continental argentina.

El trágico anuncio cerró la puerta a la esperanza de encontrar con vida a los 44 tripulantes.

La solicitud de Yañez a Cancillería sobre las comunicaciones cifradas entre los tres países es un hecho excepcional y no tiene antecedentes cercanos.

La medida es aleatoria a las responsabilidades que pudieron haber tenido la conducción de la Armada de la República Argentina (ARA) y los funcionarios políticos por haber permitido que un buque de guerra, que ya había presentado algunas fallas en el patrullaje de julio de 2017, fuese autorizado a zarpar de la Base Naval de Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 para, primero, realizar junto a la Flota de Mar el mayor ejercicio naval desplegado por la Armada desde 1983 en el sur de nuestro país; y de allí partir desde el puerto de Ushuaia, a patrullar el Mar Argentino para controlar la pesca ilegal y realizar tareas de inteligencia sobre las aeronaves y buques de Gran Bretaña en las Islas Malvinas.

El personal de inteligencia, a bordo del San Juan, debía espiar a la marina británica según está acreditado en la causa. Tal como informó este medio, la “Orden de Operaciones del Comando de la Fuerza de Submarinos” N° 04/17, fechada el 24 de octubre de 2017, el submarino ARA San Juan debía “obtener reconocimiento preciso” y “localización, identificación, registro fotográfico/fílmico” de aeronaves militares y logística (RAF 130) que responden a la gobernación de las Islas Malvinas y a la Real Fuerza Aérea británica. El escrito precisa que debía recolectar información sobre varios buques, entre ellos el “BP CFL HUNTER”, el “HMS CLYDE” y el “FPV PROTEGAT”.

¿Estaba en condiciones el submarino para realizar este tipo de operaciones y verificar si buques pesqueros extranjeros depredaban las riquezas de nuestro mar?

El contraalmirante Enrique López Mazzeo declaró en la causa que la Marina de los Estados Unidos trajo a la Argentina una terminal para encriptar las comunicaciones y la posición en la que se encontraba el ARA San Juan. También afirmó que la triangulación de la ubicación del submarino se consiguió con los datos que Reino Unido aportó desde su base de escuchas sísmica ubicada en Monte Kent, en las Islas Malvinas.

Según el capitán del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, no. Había solicitado a sus superiores que se lo releve de esa actividad y de controlar la pesca ilegal. Entre otras razones, porque un pesquero chino ya había intentado embestirlo el 7 de julio de 2017. Fernández dejó escrito a sus superiores que “el pesquero (LU RONG YUAN YU 883) comenzó a propulsar a gran velocidad” rumbo la posición del submarino cuando se intentaba realizar un “acercamiento” para identificación del buque asiático. Ese movimiento obligó al capitán a sumergirse y realizar “maniobras evasivas” para evitar una colisión con el barco chino, hasta que detectó que el pesquero se había alejado.

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez solicita a Cancillería información sobre las comunicaciones entre los Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina.

El comandante relató también que en más de una oportunidad el submarino pudo haber quedado atrapado por las redes de los cientos de pesqueros que realizan una intensa actividad fuera y dentro de las áreas “VERDE” y “NEGRA”. Por esa razón aconsejó a sus superiores “realizar un nuevo despliegue con un área más acotada a fin de enfocarse en la localización de los buques factoría frigoríficos y logísticos (…)”.

En el documento recibido por mesa de entradas de la Fuerza de Submarinos el 15 de agosto de 2017, Fernández reconoce que en la navegación que comenzó el 1° de julio hubo problemas técnicos vinculados a la falta de mantenimiento.

El informe rotulado como “confidencial” también destaca, entre otros puntos que:

-”Desde el momento de zarpar el ARA San Juan presentó problemas en su sistema de comunicaciones”.

–”Durante el sexto día de navegación con el buque en maniobra de snorkel, se produjo el ingreso de agua de mar al ventilador del batería de proa”. La razón que encontraron después de estudiar el problema fue “la falta de estanquidad en la válvula E 19”.

Además de la causa judicial, a los posibles responsables militares de la tragedia se les inició un Consejo de Guerra que retomará sus audiencias 14 de diciembre, donde se busca establecer si existieron “infracciones gravísimas” ocurridas antes, durante y después del hundimiento del submarino ARA San Juan con 44 tripulantes a bordo.

Los imputados son los contralmirantes Luis López Mazzeo, el ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento; Eduardo Malchiodi, por entonces ex jefe de Mantenimiento y Arsenales y el capitán de navío Carlos Ferraro, ex jefe del Proyecto Submarinos; Claudio Villamide, el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; el ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos, el capitán de fragata, Hugo Correa, ex jefe de Operaciones y el capitán de corbeta, Jorge Sullia, ex jefe de Logística; y el ex jefe de la Armada Marcelo Srur, quien no fue procesado por la jueza Yañez en la justicia civil.

El dolor de los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan a tres años de su tragedia. (Christian Heit)

La “inteligencia” y ayuda británica bajo la lupa

La declaración de López Mazzeo ante la Cámara Federal asegurando que 20 días después de la desaparición del buque tenían la ubicación de sus restos, y que por eso “habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, parece haber acelerado los tiempos judiciales que venían demorados y abrió varios frentes judiciales.

Por ejemplo, en un hecho inusual la jueza Yañez libró oficios a Cancillería “a los fines de solicitarle remita a esta sede judicial, copia certificada de todos los pedidos y/o gestiones que se hubiesen efectuado desde la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, del Ministerio de Defensa de la Nación y/o de la Armada Argentina, en relación a la pérdida de contacto, desaparición y búsqueda del Submarino ARA San Juan. Asimismo solicítese remita toda la información que se encuentre en poder de ese Ministerio y que pudiera haber sido aportada por las Autoridades Diplomáticas de EEUU y Gran Bretaña, en relación a la búsqueda del Submarino ARA San Juan, en especial todo lo relativo al ofrecimiento de tecnología y/o elementos de búsqueda”.

7 de noviembre maniobras de prueba de evasión de lancha antisubmarina en Ushuaia. Una de las ultimas fotos tomadas al submarino durante los operativos con la Flota de Mar antes de su desaparición.

Esta medida había sido solicitada por la querella principal integrada por Valeria Carreras, Fernando Burlando y Lorena Arias, hace casi un año, pero hasta ahora no había sido tenida en cuenta.

El requerimiento busca establecer sí, como cree la abogada Carreras, las autoridades nacionales y de la Armada de entonces “encubrieron u ocultaron la información que establecía el lugar de ubicación del navío y que se intentó hacer un negocio con la búsqueda posterior a través, primero de la contratación de la firma española, Igeotest -impugnada por la querella principal de carreras, Burlando y Arias por graves irregularidades que se investigan en los tribunales federales de Comodoro PY- y Ocean Infinity, después.

La justicia federal del Sur también requirió medidas para llegar a establecer las razones por las cuales la administración Macri desechó o desoyó el ofrecimiento de la Royal Navy de rastrear en la zona dónde finalmente fue hallado el submarino, pero once meses antes.

El momento en que los tripulantes de Ocean Infinity anuncian que descubrieron los restos del ARA San Juan. La zona fue rastrillada al final de la búsqueda , en contrario de las recomendaciones de la armada de los Estrados Unidos. Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas, y querellante estaba presente.

En este punto, tanto el Tribunal de Alzada, como la querella principal, se preguntan porque razón el gobierno de Macri no aceptó el ROV -el minisubmarino no tripulado y que podía descender hasta más de mil metros- ofrecido por la armada británica, y que sería trasportado por el HMS Protector, el buque científico de la Marina Real Británica que en ese momento estaba en la Islas Malvinas.

De las audiencias de apelaciones en Comodoro Rivadavia también surge de varios elementos que constan en la instrucción realizada en Caleta Olivia, por ejemplo que los británicos previo pedir reserva brindaron a la Armada Argentina los datos detectados por su Centro Sismografico de Monte Kent en Malvinas.

Fue así como Estados Unidos trazó la zona de búsqueda, a partir de triangular sus datos de la Base de Escucha Naval Diego García en el Indigo y los datos aportados por Austria que había detectado la “implosión” de ARA San Juan.

Hasta ahora las ex autoridades navales y políticas no explicaron la razón de la negativa a este tipo de ayuda. Es más, en un principio negaron la solicitud de Reino Unido, sin embargo, ahora no hay dudas. Se trata del mensaje naval identificado como “50923 dic 17”. Ese mensaje -y así está acreditado en el expediente- refleja el ofrecimiento de los británicos para explorar con robots sumergibles de alta tecnología, la zona donde se habría producido la “implosión” del buque de guerra, más específicamente en los cañadones señalados por el Buque Chileno Cabo de Hornos.

Las imagenes del ARA San Juan están siendo analizadas por peritos de la Armada para el sumario final

El ofrecimiento, que habría ocultado Srur al ministerio de Defensa, Oscar Aguad, violando de esta manera la cadena de mandos, f ue trasmitido de manera electrónica por López Mazzeo, por entonces comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada a Srur, su jefe .

Infobae se comunicó con el ex jefe de la Armada para consultarlo sobre el tema pero se negó a realizar declaraciones.

En su pedido de investigación, y tomado como propio por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, la querella principal destacan que el mensaje naval tiene tres puntos clave: el primero sostiene que “del análisis realizado en el marco del Estado Mayor Multinacional creado para la búsqueda del submarino ARA San Juan surgió la conveniencia de incorporar un vehículo autónomo subacuo (UUV) con capacidad de búsqueda de sonar de alta definición”.

El EMM, (Estado Mayor Multinacional), recuerdan en la presentación judicial, tenía asiento en la base de Puerto Belgrano -lugar donde se instaló el sistema encriptado de instalaciones aportado por los militares norteamericanos- , y estaba integrado por representantes militares de los países que participaban del SAR, entre ellos un oficial de enlace británico y otro de los Estados Unidos.

El suboficial de inteligencia Castillo dormía debajo de los torpedos del ARA San Juan. La foto se la envió a su mujer poco antes que el submarino se hundiera.

El segundo punto del mensaje dice: “De lo informado por los respectivos integrantes de Reino Unido, dicho país estaría en condiciones de enviar un (AUV) desde Gran Bretaña a las Islas Malvinas para ser embarcado en el HMS Protector que tiene previsto reincorporarse a las tareas de búsqueda a partir del 8 de diciembre”.

El tercer punto pide que a “efectos (de) poder materializar dicho envío y a requerimiento del personal del Reino Unido de este EE MM. Solicito se formalice el requerimiento ante las autoridades de ese país en la Argentina”.

La autorización nunca llegó y como una posible respuesta a esta negativa, la Armada de los Estados Unidos se retiró de la búsqueda una vez que ya no había posibilidades de encontrar a los tripulantes con vida.

Infobae accedió a la declaración que realizó en la causa López Mazzeo. Allí deja en claro que después de la información recibida desde Austria sobre la Implosión del submarino, y de los análisis realizados por los especialistas de Estados Unidos y Gran Bretañia, le solicitó al jefe de la Armada, cerrar la etapa de búsqueda del submarino porque “las posibilidades de sobrevida -de los tripulantes- el 31-11.2017, habían superado el 100×100″-.

Según el oficial, el jefe de la Armada se negó y amplió la búsqueda esperanzando a los familiares y al resto de los ciudadanos a un hallazgo con vida que ya se sabía no existía. Lo habría realizado con estas palabras, siempre según ese testimonio: “La respuesta de Srur fue que los americanos carguen con la muerte (de los 44 tripulantes) por irse”.

En base a este y otros datos de la causa la principal querella evalúa solicitar un careo entre Srur y López Mazzeo.

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, solicitó mediadas excepcionales para conocer las comnicaciones entre las «inteligencia» de Esatos Unidos, Reino Unido y la Argentina. Intenta descubrir si la Armada, el ministro Oscar Aguad y el presidente Mauricio Macri «encubrieron» la posición del submarino sinirestrado, tal como sostiene la querella principal. (Joaquin García Conde)

A partir de estas novedades y el impulso dado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, ¿cómo sigue la causa?

Carreras, la abogada querellante lo explica así ante Infobae y aproxima una respuesta: “Pediremos careos, volveremos a interrogar a los testigos renuentes, cruzaremos información con otras naciones. Como si fuera un mar congelado donde yace el submarino, comienza a derretirse la pesada capa de hielo y ocultamiento, para dejar la verdad a la vista, Estados Unidos y Reino Unido sabían más que los argentinos sobre la ubicación del ARA San Juan y que sucedió con él. Ya logramos la imputación a Macri, Aguad y Srur como responsables de su hundimiento, solo esperamos a pesar del silencio de algunas autoridades civiles y navales, no se siga asegurando la impunidad de los culpables de una navegación condenada al momento de partir”.

Fuente INFOBAE