El posadeño Juan Pablo Pamberger se alzó con el título en el Regional, zona Litoral, en sub 21 de la categoría Recurvo de tiro con arco y como premio logró la plaza a la gran final nacional que se hará el 13 y 14 en la localidad de Leandro N. Alem. “Ojalá se me dé la oportunidad de ser campeón argentino en Misiones”, tiró el crack de 18 años

Son días de emoción para el posadeño Juan Pablo Pamberger, porque si bien lleva dos años compitiendo en nacionales, en dos semanas podrá hacerlo nada menos que por el título de campeón Argentino de tiro con arco, en sub 21 y en su tierra.

Esta plaza para ir por la corona se la ganó el fin de semana en San Justo, Santa Fe, al consagrarse como el mejor en la fase regional, zona litoral, en la modalidad Recurvo en su categoría. Pero falta más… la lucha por ser el mejor del país podría darse de local, ya que la final nacional se realizará en el Club Germano Argentino de Leandro N. Alem del 14 al 15 de agosto próximo.

En el torneo, el representante del Capri y de la provincia, fue incrementando sus tiros. “Al principio fue bastante complicado”, dijo entre risas. Y es que si bien Juan Pablo tiene experiencia, sabía lo que había en juego era grande y tuvo que reponerse a la presión. “Me había puesto nervioso porque era la primera vez que estaba compitiendo en una final regional. Tengo otros torneos encima, pero era una final, era en un club totalmente diferente y en el que no conocía nada ni a nadie. Al principio, en las tres primeras rondas, no puede hacer el puntaje al que estoy acostumbrado por los nervios y ya una vez que agarré el ritmo, me encaminé y pude sumar más puntos”, explicó el posadeño.

Y a modo de reflexión tiró “tenía que ir a hacer lo que siempre hacía nomás”

Ya dando vuelta la página, el representante del Capri ya se mentaliza en la cita nacional en la misma modalidad bajo techo, en el que el arquero tira al blanco con la fecha a una distancia de 18 metros y va sumando puntos según la cercanía del centro del blanco.

“Ojalá se me dé la oportunidad de ser campeón argentino en Misiones”, reflexionó.

ADVERTISEMENT