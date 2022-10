El Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga implementó con excelentes resultados la técnica de reperfusión en pacientes con accidentes cerebrovasculares (ACV). Es una droga que permite disolver un trombo favoreciendo el flujo sanguíneo, lo que logra una exitosa recuperación del paciente.

La técnica permite, con celeridad, salvar vidas a pacientes con ACV isquémico; en tanto no puede ser utilizado en el tipo hemorrágico.

Enrique Vera, de 54 años, es docente, tuvo un ACV el año pasado, fue tratado en el Hospital Escuela con la terapéutica de reperfusión, el paciente compartió su experiencia.

“Tuve un problema de salud en mi lugar de trabajo, me caí en el suelo, llamaron a la ambulancia, cuando llegamos al Hospital Escuela la atención fue muy rápida, la atención fue de 10”, detalló.

Al mismo tiempo, agregó datos sobre las primeras secuelas que tuvo: “Yo perdí la fuerza, no tenía respuesta en la mitad del cuerpo, miedo no tuve en ningún momento, porque cuando me di cuenta estaba rodeado de profesionales, excelente la atención, la rapidez, tengo que agradecer al doctor Hugo Solís”.

Finalmente, compartió cómo continuó con el tratamiento.

“El día después estaba en la habitación, no con toda la fuerza y vitalidad que una persona tiene, pero mejor que antes, hoy me siento muy bien, no tengo secuelas”.

El responsable del Servicio de Neurología Clínica del Hospital Escuela, Hugo Solís, dio detalles sobre la patología que sufrió Enrique y qué tratamiento recibió: “El paciente tuvo un accidente cerebrovascular isquémico por obstrucción (trombo) en unos de los vasos más importantes que irriga el cerebro, esto fue lo que le generó el déficit motor en el hemicuerpo derecho, también provocando un trastorno en el lenguaje, presentando dificultad para hablar, para mover el brazo y la pierna”.

“Hay que señalar que el accidente cerebrovascular isquémico es una patología tiempo dependiente, por lo que la rapidez es clave, es oro, tenemos un tiempo de alrededor de cuatro horas, ese es el tiempo máximo que tenemos para poder utilizar la terapéutica de reperfusión”, dijo.