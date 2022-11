La adolescente es multicampeona de atletismo. Su madre cuenta los desafíos de las exigencias deportivas y sus responsabilidades como estudiante.

A sus 16 años Anelis Korniejczuk acumula un increíble bagaje de medallas y títulos obtenidos en diferentes competiciones de atletismo, a nivel nacional e internacional. En septiembre de este año se coronó campeona sudamericana U-18 en lanzamiento de jabalina, en el 26° Campeonato Panamericano desarrollado en San Pablo, Brasil. Más reciente aún son los podios en bala y jabalina en los juegos Evita.

Entrevistamos a Mónica Reckziegel, la mamá de Anelis, quien nos dio detalles de los desafíos de ser madre de una adolescente de alta competición. Mónica es profesora de ciencias agrarias, con 27 años de antigüedad en la docencia. Trabaja en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de Andresito.

Está casada con Pedro, que es agricultor y con quien tiene 5 hijos: Jeremy, Daira, Anelis, Ángela y Lautaro. Contó que “Si bien actualmente Anelis es la que se destaca, las hermanas también son muy deportistas. Les gusta jugar al pádel, fútbol y vóley”.

En cuanto a la experiencia de ser mamá de una atleta dijo: “Es súper estresante, por donde se lo quiera mirar, sobre todo al principio, aunque ahora lo vivimos más relajados. Hay una tensión constante para la organización de los viajes y las cosas que necesita. A veces pide una zapatilla o ropa y le decimos que se va a arreglar con los que tiene. Cubrir los costos de entrenamiento y alimentación también es algo demandante”.

Manifestó que “cuando viaja, estamos constantemente en contacto. A veces ocurre que me dice que dejó su teléfono en la mochila o en otro lugar y entonces empiezo a preocuparme. Pero ella desde chiquita es muy independiente, no es alguien que necesita de mamá”.

Dentro de la vida del hogar sostuvo: “La relación con sus hermanos es muy buena. Me encanta que como adolescente se dedique al deporte. Mientras otros conversan del boliche y de las salidas, ellos hablan del mundo del atletismo. Se conocen las marcas y los resultados de los deportistas que admiran. Cuando Anelis vuelve de viaje le preguntan sobre todos los detalles de cómo le fue y ella les consulta siempre qué fotos subir a sus redes sociales”.

Disciplina y autoexigencia

En relación a la rutina de su hija Mónica contó: “Anelis tiene un entrenador que está en Oberá que diariamente le envía un plan de entrenamientos. Por temporada o semanas se dedican a bala o jabalina. Además se va 2 horas al gimnasio todos los días. Ella no para durante las vacaciones ya que realiza una intensa pretemporada”.

Detalló que, si bien Anelis no tiene una nutricionista, es muy cuidadosa con su alimentación: “Ella prepara su almuerzo y su cena. Investiga para saber qué le conviene comer. Me sorprendo porque muchas veces dice que no puede consumir tal o cual cosa o las cantidades que necesita de cada comida. Es muy estricta con su dieta”.

Al respecto agregó: “A veces vuelve de una competición y dice que no entiende cómo puede ser que le hayan dado tal cantidad de pastas, por ejemplo, ya que no debe ingerir tantas calorías. Por eso suele llevar a los viajes frutas u otros alimentos”.

“Ella necesita sus horas de descanso. En los juegos Evita, se alojaban a una hora del lugar de la competición. Se levantaban a las 5 de la mañana. Antes de la prueba ya le dijo a su entrenador que estaba muy agotada y no iba a rendir a su máximo nivel. Si bien en jabalina alcanzó el oro, en bala obtuvo el tercer puesto. Pero ella supera la marca de quien salió campeona”.

Descubrir el talento

Mónica recordó cómo fue surgiendo la inclinación de Anelis por el atletismo: “Debido a mi trabajo y como eran 5 hijos, solían compartir entre ellos en la casa. Cuando eran un poco más grandes salían a jugar al fútbol con los vecinos del frente. Jugaban chicas contra varones y muchas veces ellas ganaban”.

Más adelante, cuando Anelis tenía 10 u 11 años, detalló: “empezaron a asistir a las clases de atletismo del CEF en la escuela 652. Era una oportunidad de salir para las 3 hermanas”.

Anelis se inició como corredora. En cierta ocasión, cuando ya tenía 12 años, pidió a su madre para acompañar a Daira –la hermana mayor- al intercolegial de atletismo, contó Mónica. Allí: “Jorge Mora, su profesor del CEF le preguntó si no quería correr también, así practicaba para el año próximo. No solo participó, sino que ganó la carrera. Lo cual generó un problema, porque ella aún era alumna de primaria. Entonces, con el acuerdo de los demás profesores, pasó a la instancia zonal de Eldorado representando al CEF, donde salió campeona” dijo.

La madre contó: “En esa misma competencia, Mora le preguntó si no se animaba a participar del lanzamiento de bala, algo que ya habían practicado. Allí ganó, superando la marca de esa instancia. Luego participó del provincial y obtuvo las medallas doradas. De ahí va a los juegos Evita, donde no le fue bien corriendo, pero sí alcanzó el oro en lanzamiento”.

Especificó además que “Ella empezó con bala y luego fue incursionando en jabalina. Al ser incorporada a la selección argentina de atletismo debió decidir entre ambas disciplinas, ya que no son compatibles. Inicialmente optamos por bala, pero sus profesores nos orientaron para que se especialice en jabalina. Ellos le van fijando proyecciones, en función a las marcas que va obteniendo. Para eso debe perfeccionar las técnicas”.

Expectativas para el futuro

Como alumna de 4° año del Bachillerato Común N° 3 “En los estudios le va muy bien. El ciclo lectivo anterior tuvo 9,80 de promedio y proyecta alcanzar logros académicos similares. Cuando debe competir los profesores la esperan o adelantan trabajos. A veces está hasta las 5 de la mañana completando carpetas. Ella es muy exigente consigo misma y no se permite salir mal”.

Mónica manifestó que su deseo es “Que triunfe en cualquier cosa que emprenda. Ella tiene claro que quiere ser profesora de Educación Física. Pero quiero que le vaya bien en todo, no solo en el deporte o la profesión”.

Acompañamiento reconocido

Anelis dijo: “La relación con mi mamá es súper buena. Tengo su apoyo en todo, los entrenamientos, los viajes y hasta en las entrevistas. En las primeras salidas para competir lo que extrañaba mucho eran sus comidas”.

Dijo que se siente acompañada: “Mis hermanos siempre me felicitan por los logros. Los dos más chicos quieren estar en todos mis entrenamientos y hacer lo mismo que yo”.

Finalmente manifestó que quiere seguir siempre en el ámbito del deporte.

F.B.