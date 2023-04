El pasado 15 de marzo se produjo el incendio de una vivienda ubicada en el Barrio Quintas Altas de Comandante Andresito. Habría empezado a raíz de un cortocircuito en las instalaciones eléctricas. La Familia perdió todas sus posesiones materiales.

La tarde de ese miércoles marcó el inicio de un verdadero drama para Lidia Padilla y también para sus hijos: una niña de 8 años y dos gemelos de 4. Las llamas consumieron no solo su casa, sino todo lo que tenían. El saldo positivo fue que no hubo que lamentar daños ni pérdidas humanas.

Solo con la ropa del cuerpo, tuvieron que alojarse en casa ajena y empezar de nuevo.

Una vez que la Municipalidad tomó conocimiento del hecho se dio inicio al mecanismo de asistencia de la Dirección de Obras Públicas. De allí, se está llevando a cabo la construcción de una nueva vivienda. Actualmente se realizan las terminaciones e instalación de un baño.

El trauma de perderlo todo

Lidia dijo que “es muy difícil, porque perdimos absolutamente todo aquello que nos había costado tanto trabajo conseguir”.

También contó: “Creo que mis hijos recién están cayendo en la realidad. Primero no manifestaban miedo ni preocupación, pero ahora hay días que me piden para no ir a la escuela, porque no quieren estar lejos de mí”.

Ayuda frecuente

Desde la Dirección de Obras Públicas del municipio, Ramona Espíndola afirmó que, en articulación con Acción Social, asisten durante todo el año a diferentes familias de todos los barrios y colonias que recurren a la Municipalidad por ayuda.

Espíndola explicó: “Cuando alguien pide ayuda nosotros lo registramos en una encuesta. Posteriormente se realiza una visita al domicilio de la persona para verificar su condición y, en función a eso, se destina, o no, los recursos que disponemos; pero siempre se está ayudando”.

Además, precisó que: “posteriormente se hace un seguimiento, para constatar que la familia efectivamente haya utilizado lo que recibió para el fin solicitado”.

Prensa Municipal de Andresito (por Fabian Bautista).