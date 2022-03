El ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón recomendó extremar cuidados ante la llegada del otoño “con los virus emergentes como la influenza”. Reiteró que en breve comienza la campaña de vacunación antigripal. Dijo que, aunque se elimine el uso del barbijo, “las personas de riesgo lo van a seguir utilizando” y descartó que más ciudadanos paraguayos se atiendan en los hospitales de Posadas.

Los últimos reportes epidemiológicos Covid en Misiones, muestran una marcada disminución en la curva de contagios y según el ministro de Salud de la provincia, Oscar Alarcón, “los casos disminuyeron y también las complicaciones por los altos índices de vacunación”.

Para el galeno no hay que desatender los reportes, “sobre todo el número de personas internadas”, aunque reiteró que bajó la cantidad de pacientes en camas críticas. En ese punto, precisó que “los pacientes que ocupan camas críticas por Covid o que lamentablemente perdieron la vida en el último tiempo, son personas que no están vacunadas o que tienen el esquema incompleto”.

El ministro, que participó recientemente en una nueva reunión del Comité Federal de Salud (Cofesa), sostuvo que “hay provincias que se mantienen igual que Misiones, con una disminución importante en el número de casos y en líneas generales, en toda la Argentina la curva de contagios está en baja”. Y si bien no hay una nueva ola que esté azotando al mundo, “no debemos desatender que estamos ingresando a otoño, luego viene el invierno y no podemos bajar los brazos”.

Consultado sobre la cuarta dosis de vacuna contra el Covid que ya se alienta en otros distritos, Alarcón prefirió remarcar la necesidad de “completar el esquema de primera, segunda y tercera dosis”.

“Si bien la norma que estamos manejando en el Cofesa es aplicar primero la cuarta dosis para los que tengan enfermedades de bases, luego los mayores de 55 años e incluso se aplica en algunos casos para los que tienen que viajar a lugares donde no se acepta la Sputnik, nuestra misión como Salud Pública es completar la segunda y tercera dosis. No podemos pensar en una cuarta dosis si hay personas que todavía no empezaron el esquema de vacunación”, enfatizó.

Gripe

El ministro Alarcón, en declaraciones a Red Ciudadana de Posadas, mencionó que, con el cambio de estaciones, “ahora estamos atentos a los virus emergentes como la influenza”. Alentó a la vacunación antigripal y anticipo que “en los próximos días estarán llegando a la provincia unas 35 mil dosis contra la gripe A”.

ADVERTISEMENT

Sobre la campaña de vacunación antigripal, adelantó el titular de la cartera de salud que “primero vamos a estar vacunando al personal de salud y luego iremos avanzando sobre los grupos de riesgo”. En la misma línea, recomendó que ante la aparición de síntomas de Covid, “las personas no sólo tienen que hacerse el hisopado para saber si tiene coronavirus, sino que deben avanzar en un diagnóstico integral sobre otras patologías”.

Barbijo

Con la disminución de casos Covid y un gran avance en el calendario de vacunación, hay distritos en el país que eliminaron el uso del barbijo en determinados espacios. El regreso a las aulas fue uno de los disparadores en otras provincias mientras que, en Misiones, la norma sigue vigente.

“Está comenzando un nuevo período virósico emergente que es de riesgos y ya quedó demostrado que el uso del barbijo puede salvar vidas”, repitió Alarcón. Y aseguró que “aunque eliminemos la utilización del barbijo, en la provincia mucha gente lo va a seguir usando, sobre todo aquellas personas que son de riesgo”.

No obstante, Alarcón aclaró que “en los próximos días nos reuniremos con los integrantes del Comité Científico para analizar todo lo que se trató en el Consejo Federal de Salud entre lo que se encuentra la recomendación de seguir usando el barbijo en espacios cerrados”.

El ministro opinó que “mientras exista riesgo, tenemos que seguir utilizando el barbijo y cuidarnos de la influenza”.

Pacientes paraguayos

En otro tramo de la entrevista radial, Alarcón descartó que la gran afluencia de ciudadanos paraguayos en la región, con un movimiento en el puente internacional que supera los registros pre pandemia, impacte directamente en las guardias de hospitales de Posadas.

“Hay un compromiso con los hermanos paraguayos de trabajar de manera equilibrada. Siempre fuimos y seremos solidarios, pero si hay algún paciente que requiere alta complejidad, antes de ser derivado a Posadas, tiene que ser consensuado entre médicos de ambos lados”, expresó Alarcón.

“No pueden venir de manera espontánea y apropicuarse de nuestros servicios de emergencia”, subrayó el ministro.

Señaló el funcionario que “actualmente tenemos una demanda importante de pacientes misioneros que están volviendo a los controles, a las operaciones programadas, a tratamientos oncológicos y a otras prestaciones porque la provincia ha vuelto a normalidad en sus servicios de salud”.