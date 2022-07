Si bien las autoridades judiciales manejan en caso con hermetismo para no interferir en las pesquisas, un vocero precisó que entre los testimonios recepcionados por la Justicia Federal surgió el dato de que los restos de Mario Fabián Golemba podrían hallarse en el interior de un pozo ciego ubicado en el predio de la Policía.

También revisarán un pozo de agua fuera de servicio, al igual que otros sectores que ayer fueron marcados.

En el mismo predio también existe gran cantidad de vehículos en desuso y chatarra que requiere ser removida, lo que implicará un arduo trabajo.

De las tareas participa personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA) y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

También participan especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense. En tanto, se realizan labores de sondeo geofísico y excavación arqueológica en la búsqueda de restos humanos.

Además de la Comisaría de la Mujer de Dos de Mayo, también se prevé verificar otros cuatro puntos en diferentes sectores de la provincia.

En la pesquisa también colaboran la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Una comunidad expectante

El movimiento de la víspera despertó la atención de los vecinos de Dos de Mayo y durante toda la jornada hubo gente observando el procedimiento a cargo de las fuerzas federales en Avenida del Colono y calle Santa Fe.

“Ojalá que se destape todo, ya es hora de saber la verdad y que Mario descanse en paz. También la familia necesita respuestas después de tanto sufrimiento”, reflexionó Sergio, comerciante de la zona.

A pesar de los años transcurridos, todavía se percibe el temor de hablar en público sobre las circunstancias y sospechas que rodean al caso Golemba.

“Yo mismo sufrí el maltrato policial en esa comisaría”, comentó otro vecino apuntando hacia la Seccional Primera.

Y agregó: “Una vuelta iba en moto, me paró un control y como no tenía los papeles, me bajaron a los tapes y me llevaron preso. Eran malacostumbrados a maltratar. Yo le conocía a Golemba. Era un muchacho trabajador, no tenía boca para nada. Dios quiera que los culpables paguen”.

Precisamente, la hipótesis sobre la responsabilidad policial en la desaparición de Golemba surgió a partir del testimonio de dos hombres que declararon que haberlo visto esposado en la Seccional Primera la misma noche de su desaparición.

Pero dichos testimonios fueron subestimados por la Justicia de Instrucción y recién se valoraron cuando la causa pasó al fuero federal.

Asimismo, la instrucción que lleva adelante la fiscal Gutiérrez también permitió descorrer el velo sobre el accionar de los policías que al momento del hecho se desempeñaban en Dos de Mayo.