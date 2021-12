Martín Recaman, subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología advirtió que la sequía, las altas temperaturas y los fuertes vientos son elementos propicios para que los incendios sucedan con mayor facilidad. Y pidió a la población que evite arrojar residuos, el uso del fuego y denuncie focos de incendios en cualquier zona de Misiones.

Frente al alto índice de peligrosidad de incendios, el subsecretario afirmó que “es importante hablar del tema porque hay que concientizar mucho, la responsabilidad es de todos ante esta situación”.

“El cambio climático es un hecho”, resaltó. “Encendemos la televisión y vemos en los noticieros que, si no sucede en nuestra provincia, ocurre en otros países, inundaciones, incendios, daños, que ya son parte de los temas de todos los días”.

Recamán precisó que “el uso del fuego está prohibido en nuestra provincia por la resolución Nº 93 del Ministerio de Ecología. Surgió producto del análisis del ambiente y los índices de peligrosidad extremos y este estudio arrojó datos estimativos sobre la situación y los sucesos que podrían ocurrir en Misiones”. incendios en Misiones

Según Recaman, la prohibición tiene el objetivo de evitar accidentes frente al uso del fuego. “Es utilizado en el ámbito productivo, creemos que es controlable pero las condiciones ambientales no lo permiten y se generan accidentes”,comentó .

Está basada en la Ley Nacional 26.562, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de quema, que propone apercebimientos de $12.000 a $600.000, como así también acciones relacionadas con la inhibición de la venta de la propiedad dependiendo del lugar quemado.

“Si se incendia una reserva, un bosque nativo, hay un daño mayor”, enfatizó.

ADVERTISEMENT

El Ministerio ya multó por un valor de $365.000, ante un hecho concreto en el cual se aplicó la ley. Al respecto Recamán precisó que “actualmente existen 600 actas, días pasados la policía redactó otras más, están alojadas en el área jurídica para su clasificación y visualización con el fin de establecer la sanción”.

“El clima no es el mismo que el de años anteriores, las temperaturas son altas, la humedad del suelo no está en niveles normales porque no hubo suficientes precipitaciones y tenemos mucho viento”, detalló. “Todas estas condiciones favorecen a que el fuego se extienda más allá de los límites acostumbrados”.

Esta resolución alcanza al uso rural y urbano. “El criterio lleva una lógica, su uso es muy peligroso y debemos entender que podemos dañarnos pero también a los vecinos”, especificó.

Generalmente cuando se trata de este tema, se hace referencia a la industria productiva pero, Recaman advirtió que, es necesario pensar en el uso del fuego en zonas urbanas y turísticas-recreativas , ya que en épocas veraniegas los visitantes se acercan a campings, viajan por las rutas. No hay que arrojar vidrios, papeles o colillas de cigarrillos a los costados de los caminos.

“Cualquier elemento puede ser un iniciador de foco de incendio”, mencionó. “Cuando estamos en un camping y hacemos una fogata, debemos asegurarnos de que sea un área despejada y limpia. Una vez finalizado su uso, debe ser correctamente apagada con agua”.

“Es importante llevar bolsas para colocar los residuos allí y deshacernos de ellas en los lugares indicados”, añadió. “Es nuestra obligación cuidar el ambiente, no es agradable que paisajes al aire libre estén sucios, debemos tener conductas ambientales sanas para proteger nuestro patrimonio natural”.

Otra forma de colaborar es realizar la denuncia al observar un foco de incendio. Si esto sucede en la ruta es importante detener el vehículo, marcar el punto si es posible y llamar al 911 brindando información. “Ese es el número en el que se concentran todas las llamadas que son derivadas a quien corresponde”, manifestó.

Con los índices extremos de calor, viento y baja humedad, cualquier punto de incendio es denunciable. “Es muy difícil tener el ojo clínico de un brigadista para distinguir la peligrosidad, el ciudadano debe advertir cualquier indicio de foco de incendio, es preventivo”, aseguró.

“Tal vez el foco se está monitoreando, las áreas del Estado están visualizando un punto de calor y con la denuncia se termina de verificar, por lo tanto colabora y sirve”, dijo. “Todo ayuda, el ciudadano aporta desde la prevención, el cuidado, la denuncia, es la forma de contribuir”.

“El tema nos involucra a cada uno, implica la participación, conciencia y accionar general”, insistió. “La atención ayudará a minimizar una gran cantidad de incendios”.

Respecto a los sistemas de contención de quemas, resaltó que “primeramente analizamos profundamente cuóles son los focos en nuestra provincia, teniendo en cuenta lo sucedido el año anterior para saber en cuáles municipios hay mayor cantidad de núcleos”.

Sumado a esto identificaron que agosto es el mes considerado pico de incendios debido a la utilización que le dan en el sector productivo.

Estudiar los puntos de calor permitió conocer las rutas que concentran mayor temperatura y se “se estableció cartelería trabajando con la Dirección Provincial de Vialidad; además fortalecimos los recursos de los guardaparques porque son la alerta temprana que está en el terreno, en las reservas que tanto valor tienen”.

Otras tareas incluyeron capacitación de bomberos y guardaparques, el equipamiento del helicóptero provincial con un helibalde. “Ya actuó en Campo San Juan y hoy irá hasta Comandante Andresito donde hay focos activos”. Este helibalde carga agua en ríos o cursos de agua con cierta profundidad.

“La provincia no cuenta con aviones hidrantes, los que teníamos y podíamos visualizar el año pasado eran de la nación”, aclaró. “En el 2021 no recibimos estas aeronaves pero un punto valioso fue la incorporación de aviones y helicópteros por parte de los consorcios provinciales”.

En Misiones hay dos consorcios, uno sobre la Ruta Nacional Nº 12, con mayor extensión de territorio, correspondiente a la empresa Arauco que incorporó un helicóptero con helibalde y un avión hidrante, ya operativos.

“Hace algunas semanas mostraron el equipamiento que contrataron y tienen a disposición, son aportes a la provincia contra el combate del fuego”, destacó.

“Bosques del Plata es otra empresa que estuvo en la zona de Itacaruaré este fin de semana, tienen plantaciones allí, un vecino observó fuego y pusieron en acción dos aviones hidrantes”, señaló. “Hicieron base en Apóstoles donde está la pista del Plan Provincial Manejo del Fuego, quienes asistieron con el agua”.

Sobre la gran sequía que experimenta Misiones, el subsecretario sostuvo que “no podría asegurar cual es la consecuencia para la parte productiva, pero la situación hídrica se relaciona con el fenómeno de la Niña y estos factores seguirán durante algunos meses”.

“Este será el estado en la provincia, si bien tuvimos ciertas precipitaciones en meses previos, el caudal de agua no alcanzó el porcentaje necesario”, afirmó. “Los índices siguen bajos y la lógica dice que si no llueve continuará así”.

Funete: Misionesonline