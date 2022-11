La Secretaría de Medioambiente contestó el pedido de informes realizado por el Concejo Deliberante en el cual reconoce que no posee un estudio de impacto ambiental para las nuevas obras del autódromo de la ciudad. Con nota con fecha 18 de agosto de 2022, la presidente del Concejo Deliberante solicitó al Ejecutivo Municipal, por pedido de la Comisión Salud, Desarrollo Social y Ambiente del cuerpo, respecto si obraba en manos del municipio los estudios de impacto ambiental necesarios para la ampliación y asfaltado del autódromo de la ciudad, a raíz de un expediente iniciado por Guillermo Alejandro Nolde. Más de dos meses después de la solicitud la Secretaría de Medioambiente remitió el informe correspondiente al pedido.

En la nota, firmada por Mirta Caballero, secretaria de Medioambiente, se expresa que “informó que a la fecha no se ha recepcionado por parte de esta secretaría evaluación de impacto ambiental de la ampliación del autódromo por parte de los responsables del lugar en cuestión”.

Como excusa para no intervenir por parte de la Secretaría de Ambiente en una obra de esas dimensiones que no presentó evaluación de impacto ambiental, Caballero explica que “al tratarse, en este caso, de una actividad que nos precede, es decir no estamos hablando de una actividad o proyecto nuevo que pudiera prever todas estas alternativas atenuando sus impactos, sino que se trata de una actividad y un proyecto preexistentes, conformado y puesto en ejecución, tiempos antes que en la provincia de Misiones, o en el propio municipio de Eldorado, donde se sitúa, existieran disposiciones técnicas, ambientales, legales y/o reglamentarias que regularán su funcionamiento”.