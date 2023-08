El pasado miércoles, personal de salud que trabajan en el CAPS del barrio Antiguo Centro (Km. 2) se encontraron, una vez más, con la desagradable situación que personas no identificadas se llevaron la reja de una ventana lateral del lugar.

Literalmente arrancaron ese elemento que se había colocado, irónicamente, para brindar seguridad al lugar. No obstante, el o los autores decidieron no entrar a la sala y solamente se llevaron la reja.

Al referirse al tema, el jefe de Área Programática XIV, Bioq. Julio Galarza, comentó a Canal 9 Norte Misionero que “esto viene sumado a otros robos, siempre ingresan al CAPS y es un problema crónico para nosotros” y agregó que resulta “complicado” el control dado que “es un lugar muy aislado y hay un paredón al costado donde esta gente se puede esconder”.

Sobre lo sustraído, indicó que “son cosas muy importantes para nosotros, pero que no tiene tanto valor en el mercado” y resignado dijo que “lamentablemente hay que arreglar eso, pero estamos en camino de fortalecer la seguridad para tratar de disuadir este tipo de cosas”, con la instalación de un sistema de alarma.

Señaló que los elementos que han sustraído a lo largo de este tiempo del CAPS, solamente se ha logrado recuperar una balanza para pesar a bebés. De las demás cosas, entre ellos 2 tanques de agua, no se ha recuperado nada.

Galarza analizó que “es penoso estar así porque es un servicio para el barrio, porque cualquiera de estas personas que ingresan -a robar- tienen un familiar que se fue a atender en algún momento al CAPS”.

Cabe mencionar que a las rejas colocadas en cada abertura de la sala, se han agregado rejas en la ventanilla de atención al público, los focos están protegidos con rejillas y, como se mencionó, ahora se instaló el sistema de alarma.