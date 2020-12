Aborto: contradictorio y endeble planteo de Bárbaro para justificar su abstención

El diputado del PAyS intentó justificar su “no-voto”, señalando que es coherente con su promesa electoral de “no votar a favor del aborto”.

CAPITAL FEDERAL. La prolongada sesión de 20 horas en la que obtuvo media sanción el proyecto del gobierno nacional, para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, dejó algunas intervenciones desopilantes y hasta ridículas, como la que brindó el diputado nacional por Misiones, Héctor “Cacho” Bárbaro (PAyS), quien justificó su abstención señalando que esto es “coherente” con su promesa de campaña de “no votar a favor del aborto”.

Ya eran las 5.14 de la madrugada cuando le tocó a Bárbaro, tomar la palabra y justificar lo que sería su abstención. Y utilizó su tiempo para despotricar contra el ex presidente Mauricio Macri, por las “promesas incumplidas”, al tiempo que alabó al presidente Alberto Fernández, por cumplir con su compromiso de enviar el proyecto para legalizar el aborto en Argentina.

Bastante exaltado y no sin antes adular al presidente de la Cámara Sergio Massa, el diputado del Partido Agrario y Social hizo lo impensado: planteó que no votar ni a favor ni en contra, equivale a mantener su palabra de no acompañar un proyecto para legalizar el aborto.

Cómo se cumple con las promesas de campaña según Bárbaro

“Le damos valor a la palabra. Yo integré la lista de candidatos del Frente de Todos del 2015 y tengo que decir que había dicho (entonces) que no iba a votar a favor del aborto. Que no iba a votar a favor del aborto, que no iba a votar a favor del aborto (sic) En realidad, lo que quiero hacer, señor presidente (Massa) es honrar la palabra cuando uno está en campaña electoral. Como lo hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, aunque a alguno no les guste”, expresó el legislador en el preámbulo de su abstención.

“Señor presidente, yo me voy a abstener de votar esta ley, porque quiero cumplir con el compromiso de la palabra que le di al electorado misionero. Así que ese va a ser mi voto. Y quiero decirles a las compañeras del Frente de Todos, que por ahí me miran de lado, que les felicito por su lucha. Fuerza”, cerró el legislador, que, con su abstención, favoreció a los impulsores del proyecto.

Desde luego, la contradictoria postura de Bárbaro generó risas entre sus pares ya en la propia sesión. Y los votantes del diputado que están en contra de la legalización del aborto, posiblemente no crean que con la abstención se “honró” la promesa de campaña. A menos que, como Bárbaro, piensen que situarse en la posición en contra del aborto legal, implique únicamente, no votar a favor de un proyecto.