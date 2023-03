El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la pandemia por Sars-Cov-2. Desde entonces, el coronavirus quebró el concepto de normalidad y marcó una nueva etapa en la humanidad. En tres años, Argentina pasó por cuarentenas, restricciones y cierre de fronteras, pero también hubo un importante refuerzo de infraestructura sanitaria y más tarde llegó la campaña de vacunación que terminó por ubicar al país entre los 20 que más dosis aplicó.

Así, el brote de Covid-19 acumula 130.463 personas fallecidas y más de 10 millones de contagios a nivel país; en tanto la situación epidemiológica actual dista de los picos registrados. Uno de ellos fue entre diciembre de 2021 y enero de 2022, en plena temporada de verano, cuando Argentina alcanzó los 139.853 infectados en un día.

En cuanto al escenario en Misiones, según los reportes de la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la Nación se confirmaron 85.098 casos y la cantidad de fallecidos alcanzó a 933. En tanto, la cartera sanitaria local ya no difunde parte epidemiológico, siendo el último el 15 de julio del año pasado. Por otro lado desde un arista no menos importante es la ocupación de camas críticas: el sector público ya no tiene internados con o por Covid en terapia.

“El 95 % de las personas fallecidas tenía hasta cuatro comorbilidades como hipertensión, obesidad y diabetes, sumado a que cuando arrancó la campaña de vacunación había quienes no tenían dosis correctas, es decir, por ahí tenían solo una”, Javier Ramírez, coordinador de Gabinete y director de Epidemiología local de Salud Pública en la provincia.

La vacunación que se inició en diciembre de 2020 cambió el rumbo.

En una entrevista que analiza lo vivido en estos tres años, destaca que los casos confirmados por laboratorio representan el 6,64 % de la población misionera. “Esto no implica que sea el total de casos teniendo en cuenta que mucha gente no reportó síntomas o bien no accedía a testearse porque era incómodo. El número es un registro oficial de los pacientes confirmados tras toma de muestra y diagnóstico”, añade el funcionario.

Y en esa línea, destaca un dato que refleja el presente: “Siguen apareciendo casos, de pacientes que se internan por otra patología, lo llamamos ‘hallazgo’”.

El esquema primario de vacunas impactó en la pandemia, tanto en la disminución de muertes como de internaciones en las unidades de terapia intensiva (UTI). Sin embargo, la población necesita acceder a los refuerzos para prolongar la eficacia y estar protegida, evitando desarrollar casos graves.

“La vacunación como estrategia de prevención primaria, medida sanitaria de alto impacto social, tendiente a la disminución de la morbimortalidad por causas específicas es una prioridad para la gestión actual. Así, habiendo iniciado con un proceso estratificado según riesgo, de exposición, edad, vulnerabilidad, a hoy, que es a libre demanda. Donde buscamos el clásico efecto rebaño, con un abanico de posibilidades, en rango etario amplio abanico”, describe Ramírez.

“Lo podemos contextualizar de la siguiente manera, en Misiones la afectación poblacional fue de 66,4 cada 1000 habitantes. Así en el cuadro comparativo con las grandes urbes del país, donde a las claras se pueden observar los resultados, donde nuestra provincia tiene indicadores de procesos y de impacto que nada tienen que envidiar a las provincias más pujantes desde el punto de vista económico del país. En Buenos Aires, la afectación fue de 22,1% y en Santa Fe de 21,09%”, compara el funcionario.

Misiones tiene 2.276.364 de vacunas aplicadas, de las cuales 973.753 son primera dosis; 826.863 completaron esquema de vacunación y sólo 335.156 personas se aplicaron refuerzos (cuarta o quinta dosis).

Sin internados en UTI

Cristian Vera, referente en la provincia de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) indica que desde hace quince días semanas no hay internados con o por Covid en las salas. “Las semanas previas hubo pero la mayoría asociados a otras enfermedades preexistentes, es decir, no fue el Covid lo que les llevó a la terapia intensiva, como ACV, síndromes coronarios o accidentados”, asegura.

De acuerdo a la información que maneja la Sati, en la segunda ola de coronavirus -2021- prácticamente el 100% de las camas críticas de Misiones fueron ocupadas por pacientes Covid; en septiembre de 2022 era el 5% y actualmente no se registra internación con esa afección en el sector público.

“En lo que va de 2023 se internaron aproximadamente entre siete y ocho pacientes con Covid, de los cuales dos fueron por Covid y los otros fueron diagnósticos accidentales dado que se realizan hisopado y PCR por rutina en las terapias”, explica y agrega “estos internados con Covid tenían entre tres y cuatro dosis de vacunas pero los que fueron internados por Covid eran pacientes con leucemia, diabetes u otros factores de riesgo”.

“En 2020 fue cuando tuvimos el mayor pico de infectados por Covid en las UTI de la provincia, ya en marzo de ese año se habían suspendido todas las actividades; a mediados de mayo y junio comenzamos con picos de 100 % de ocupación de camas por esta patología; así fue durante cuatro meses aproximadamente”, comenta Vera.

“En ese lapso llegó a haber 600 internados por Covid en toda la provincia, de las cuales sabemos que al principio la mortalidad de los pacientes con respirador era del 100%”, concluye.

El esquema de trabajo

El epidemiólogo Javier Ramírez destaca “frente a la realidad epidemiológica imperante en el mundo, en aquel momento,se propuso sostener el desarrollo binario de nuestra provincia. Por un lado, se adoptan medidas comunitarias de alto impacto sanitario, dinámicas y reversibles en tiempo y forma justa y por otro, se generan estrategias para el mantenimiento y transformación económica”.

“En primer instancia, estar presente ante la necesidad de velar por la salud de los habitantes del suelo misionero, minimizar la diseminación de la enfermedad, la morbilidad y la mortalidad, mantener la organización del sistema asistencial sanitario provincial,de acuerdo a criterios de complejidad creciente; y adecuar la integración, coordinación, entre efectores de la red sanitaria público y privado”, señala.

Covid: monitor de datos fuera de funcionamiento

A tres años de que empezara la pandemia de coronavirus en la Argentina, desde esta semana ya no funcionará el monitor de datos que actualizaba las cifras de nuevos casos y fallecimientos causados por la Covid-19.

La decisión del Ministerio de Salud se da luego de que la semana pasada los contagios llegaran a su piso histórico, en medio de un alto nivel de vacunación y también, de una fuerte reducción en la cantidad de testeos realizados.

A partir de ahora, según reportó la cartera dirigida por Carla Vizzotti, las estadísticas de la enfermedad respiratoria serán incorporadas al Boletín Epidemiológico que se emite cada semana, con los informes de otras patologías en el país, incluyendo la viruela del mono, la gripe aviar y el cólera.

En la última actualización semanal, publicada el lunes 27 de febrero, se habían informado 817 nuevos infectados y otras 5 muertes por coronavirus. Esto representó un piso histórico: para encontrar cifras más bajas hay que remontarse a marzo de 2020, cuando el virus recién llegaba a la Argentina y sólo se testeaba a casos altamente probables.

El primer paso para discontinuar los reportes de Covid se había dado en abril de 2022, cuando los partes dejaron de ser diarios y pasaron a ser semanales. En aquel momento, el país tenía 8.412 contagios semanales -casi 9 veces más que ahora- y 147 fallecimientos. Desde entonces se publicaron 47 partes semanales: el del lunes pasado fue el primero que estuvo por debajo de los mil positivos.