Vecinos de Iguazú fueron a desenterrar las cajas de pollos que decomisó y enterró Prefectura

El día de ayer se supo que la fuerza federal Prefectura Naval Argentina había decomisado cerca de 1200 cajas de pollos en el barrio de Altos del Paraná en el Ex Club de Pesca y valuadas en dos millones de pesos aproximadamente.Esta mercadería decomisada fue enterrada el día de hoy en predio de la Seccional Tercera de la Policía de la Provincia de Misiones ubicada en la zona de las 2000 hectáreas de Puerto Iguazú, por el Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria (SENASA) en conjunto con la colaboración a la Municipalidad de Iguazú. La mercadería fue enterrada debido a que la misma al perder la cadena de frío no podría ser consumida por el alto riesgo de intoxicación que podría generar a quien la consumiera. Pese a eso, la necesidad a la que están atravesando muchas familias de Puerto Iguazú obligó a que los mismos tomaran la decisión de ir a desenterrar los mismos para su consumo, no solo habiendo perdido la cadena de frio, que según especialistas el pollo no puede estar expuesto a más de -8° (menos ocho grados Celsius bajo cero) por ser una carne muy delicada, sino también a estar expuesto a bacterias/microbios producto de la tierra misma.