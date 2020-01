Turista argentina fue “olvidada” en una estación de servicio en Brasil

Hicieron un alto en el camino y retomaron la marcha sin ella. Cuando les avisaron, dijeron que no habían perdido a nadie.

Una mujer argentina fue «olvidada» en la mañana de este jueves (23) en una estación de servicio sobre la ruta BR-285, en las cercanías de la pequeña localidad de Entre-Ijuís, Río Grande do Sul.



Un empleado de la estación de servicio Pizzolotto, en el km 497 de la mencionada carretera, llamó a la Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués) a las 4:45 a.m. para informar que una mujer había salido del baño y ya no podía encontrar el automóvil en el que viajaba.



Según informa el medio local Alegrete Tudo, la mujer no sabía el número de matrícula del vehículo, al que describió como un Peugeot rojo. Alrededor de las 5 de la mañana, un automóvil con esas características pasó por un puesto de la PRF a 30 kilómetros de distancia. Los ocupantes dijeron que no habían olvidado a nadie y continuaron su camino.



Sin embargo, media hora después el mismo automóvil regresó al establecimiento policial y esta vez los viajeros sí preguntaron por la ubicación de la mujer. Fueron a buscarla y el grupo siguió viaje rumbo a la costa brasileña.



Desde la PRF se informa que lo más probable es que los argentinos viajaran en más de un automóvil, y quienes iban en uno de ellos creyeron que la mujer estaba en otro.