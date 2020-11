Toma de tierras en Misiones: “La de Wanda fue organizada y tiene una magnitud sin precedentes”, dijo un concejal y ex intendente de ese municipio

El médico y actual concejal de Colonia Wanda Jorge Frowein, manifestó su repudio a la toma de tierras de una propiedad privada este fin de semana y que involucró a un centenar de personas y la intervención de la Policía, sin que lograran que se retiren del Lote 74 – ubicado a 200 metros de la Ruta Nacional 12 y 300 metros de las Minas Preciosas de Wanda- evitar los daños a la propiedad privada con quemas y apeo de árboles nativos de la reserva natural. Adelantó que pedirá un informe al Ejecutivo Municipal exigiendo información ante los sucesos y las garantías constitucionales y de respeto por la propiedad privada.

También solicitaron en el Concejo Deliberante se informe sobre los fines sociales que se pretende de la adjudicación del Lote 69 A, sobre la Av. Florida, cerca de la terminal de la localidad.

La usurpación ilegal de una propiedad privada con la toma de tierras de la que participaron casi un centenar de personas, inició este viernes con la tentativa de apropiarse de un lote en Colonia Wanda. La propiedad tiene una extensión de 11 hectáreas, esta sobre el arroyo El Bonito y contaba con un área de reserva natural que fueron dañados por desmonte y quema este fin de semana por intrusos que “hicieron limpieza” en el terreno en conflicto.

El médico, ex intendente (2007-2015) y actual concejal de Colonia Wanda, Jorge Frowein, se refirió al hecho ocurrido el fin de semana y expresó su repudio frente a este tipo de hechos. “Entendemos que hay una deuda pendiente con la sociedad y que hay que darle una solución, pero no es de esta manera, ni por este camino, no será así que se encontrarán respuestas”, remarcó. Se mostró sorprendido “por la magnitud y escala de la usurpación como nunca antes” sucedió en el municipio. “Se daban casos de ocupaciones en espacios públicos o de manera lenta y en minoría de personas, en lugares incluso cercanos a los arroyos en zonas urbanas, pero nunca de la magnitud como la ocurrida el fin de semana en una propiedad privada y en los últimos tiempos, no teníamos estos antecedentes. Por eso veo esta problemática actual con suma preocupación”, expresó en diálogo con Radio Libertad.

Adelantó que el Concejo Deliberante hará oír su voz respecto a las usurpaciones esta semana, solicitando una señal clara al Ejecutivo Municipal sobre estos sucesos. “Entendemos que, frente al antecedente de toma de tierras del Lote de un privado contiguo al usurpado este fin de semana, por ejemplo, se demoró como tres días en aparecer la fuerza pública, fue una respuesta tardía. Pero pasaron unos días, y hubo un nuevo intento de toma de tierras en un lote que pertenecía al intendente, y en dos horas se apersonaron en el lugar las fuerzas públicas para frenar esta toma. Claramente, en este tipo de situación se tiene que actuar con una señal clara de proteger la propiedad privada de todos los ciudadanos de Wanda. He sido intendente, y conozco que cuando hay una gestión con una política clara, estos hechos se evitan o se resuelven rápidamente ante los intentos de usurpación. En mi gestión nos ha tocado varios intentos de avance sobre la propiedad privada, y siempre hemos desalentado este tipo de prácticas”, remarcó.

El concejal admitió que la problemática social de la tierra y de la vivienda es una deuda pendiente. “Estoy totalmente convencido que es un tema que se debe atender y encontrar soluciones. Incluso, me ha tocado ser convencional constituyente para la creación de la Carta Orgánica de Wanda donde se establece en un artículo atender este tipo de situaciones de déficit habitacional. Se estableció un Registro Municipal de la Propiedad Social donde el intendente avala junto a la aprobación del Concejo Deliberante, la compra de unas tierras para un fin social y define a quiénes deben ser destinados con el beneficio. De esta forma, las personas que demandan una vivienda social en el municipio quedan registradas y se les otorga por una única vez. Obviamente, es requisito que presente toda la información que respalde que esta persona no tiene los recursos para acceder a un lote, una propiedad o vivienda digna. Desde el Ejecutivo, facilita la vivienda en carácter de donación o a un precio menor del precio de mercado. De esta forma, se aborda desde una política social y se evita el negocio inmobiliario. Ser pobre no me habilita a todo tipo de negocio inmobiliario”, planteó Frowein.

“Se trata de una toma de tierra organizada”

Respecto a la toma de tierras del Lote 74 este fin de semana, el ex intendente dijo que “se sabe perfectamente en Wanda que se trató de una usurpación a la propiedad privada de forma organizada. Vienen personas de distintos lugares, de municipios vecinos, no son solo personas de Wanda. Lamentablemente, hay antecedentes en ese lugar que ante el avance de la gente, el propietario terminó por irse del lote. El dueño natural del terreno termina por irse ante la no respuesta de la Justicia frente a la usurpación y esta gente termina revendiendo el lote a un precio vil y mucho menor de mercado. A veces, como argumento, escuchamos decir a los usurpadores que “no se pagaban los impuestos” por el lote en conflicto, pero para eso existen otros procedimientos administrativos y fiscales, donde en todo caso el municipio se queda con esas tierras y ajustándose a la carta orgánica de Wanda, no es necesario que se recurra a estas situaciones donde se viola toda norma legal y derechos constitucionales”, expresó Frowein.

En la toma de tierras del fin de semana la gravedad también ante el daño ambiental provocado. En el Lote 74 hubo una destrucción de las especies de bosques nativos, un daño al ecosistema natural como la especie de Chachí Manso (Dicksonia sellowiana), un helecho arborescente declarado Monumento Natural Provincial.

“Se destruyó un lugar ecológico, dañando una reserva natural, tratándose de un área turística, muy cerca a las Minas de Piedras Preciosas y a pocos kilómetros de Puerto Iguazú. El daño hecho, en este caso, tiene que ver con haber destruido un sitio que era un posible proyecto turístico para el desarrollo local , pasando de ser algo pensado o programado, a terminar siendo cualquier cosa. Es decir, no hay un uso programado de la tierra. Esto es lo lamentable, que es algo que está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia”, explico.

“La usurpación provocó daños a la propiedad, pero además hay varias faltas a las normas ambientales vigentes, en una provincia donde hay una política de protección a la biodiversidad, a la lucha del cambio climático, a la promoción de la conservación y restauración de áreas naturales. Es decir, no se puede avalar ni favorecer a quienes realicen este tipo de prácticas”, subrayó el ex intendente.

De esta manera, Frowein manifestó su repudio frente a este tipo de hechos. “Entendemos que hay una deuda pendiente con la sociedad y que hay que darle una solución, pero no es de esta manera, ni por este camino, no será así que se encontrarán respuestas”, remarcó.

El concejal sostuvo que no reconoce a los líderes mencionados en la toma del fin de semana, pero “se sabe que es una metodología y que están perfectamente organizadas. Muchas veces usando a las mujeres y niños, como escudo para la toma. Son procedimientos que se vienen dando”.

Por otra parte, sostuvo que la Policía puede actuar de muchas maneras en los casos de toma de tierras en forma ilegal para evitar su avance o mayores daños a la propiedad privada. “Puede custodiar y acordonar el lugar, evitar que entre más gente, que no utilicen maquinarias para evitar la destrucción de la propiedad privada, pero para ello también se necesita de una firme decisión política”, dijo el concejal.

Para Frowein, en primer lugar hay que identificar quienes están detrás de estos hechos para que asuma las responsabilidades penales vigentes. “La usurpación es un delito, identificar a los instigadores de estos hechos e iniciar una causa judicial como responsables es un primer paso. Creo que esto desalentaría este tipo de prácticas. En segundo lugar, identificar a quienes realmente demuestren sus necesidades habitacionales y se realice un censo, que se registren en el banco de tierras de la propiedad social, para ser beneficiados. Esto podría ser una salida para paliar la situación de muchas personas. Pero aclaro que en esta toma del lote que se dio este fin de semana, serían un tercio del centenar de personas involucrada realmente no tiene donde vivir, el resto tiene vivienda”, concluyó.

La semana pasada en el Concejo Deliberante de Colonia Wanda ingresó un pedido al Ejecutivo Municipal para que informe por destino del remanente del Lote 69 A , sobre la Av. Florida, el cual es de propiedad municipal que se solicitó la autorización para dar un uso público con fines sociales, pero aún se desconocía el criterio respecto a cuál sería “el fin social” para otorgar estos lotes , a quienes y con qué fundamentos, ajustados a la Carga Orgánica Municipal.