Tiene 9 años, es de Comandante Andresito y creó una aplicación traductora

es de Comandante Andresito y alumno del Instituto Belén. Y como a todos los niños de su edad, le gusta mucho divertirse a través de las tecnologías, es un fan de los videos de YouTube y también es muy curioso. Esa peculiaridad lo llevó a crear la aplicación Unidioma, para ayudar a las personas a comunicarse con quienes hablan otra lengua, como el portugués, común en la zona. La app, que traduce y reproduce un diálogo, en cuatro idiomas ya está disponible en Play Store.Durante los meses de cuarentena, Fabricio dedicó muchas horas a nuevos aprendizajes a través de videos tutoriales y fue así que su padre, Leandro Añais, al ver esa inquietud decidió enseñarle algunos trucos para crear apps para celulares, ya que es una de las tareas a las que se dedica. Fabricio siempre estuvo atento a esto y participó en diversas charlas y capacitaciones, incluso llegó a participar en 2019 del Hackathon organizado por el Polo TIC Misiones, un proyecto provincial de innovación industrial.La iniciativa de crear la aplicación surgió un día escuchando a su papá durante una videoconferencia en portugués con unos colegas de Brasil, con los que colabora en proyectos de robótica y a Fabricio le dio curiosidad saber de qué hablaban, por eso se le ocurrió buscar la manera de traducir esos diálogos al castellano para poder entenderlos.

Con los conocimientos que ya tenía y la asistencia de su progenitor, se puso a trabajar en el desarrollo de la app, a la que luego le sumó más idiomas como inglés, italiano y francés.

“Unidioma cuenta con un botón que activa el micrófono y la app comienza a escuchar el diálogo. Una vez finalizada la charla, lo transcribe a texto, muestra el texto en pantalla y a través de un sintetizador de voz reproduce el sonido de la grabación en el idioma seleccionado para la traducción”, explicó el niño a El Territorio. Otra forma de utilizarla, según indicó, es escribir aquello que se quiere decir en español, seleccionar el idioma al que se quiere traducir y luego presionar el botón de “hablar”, para que la aplicación reproduzca el sonido de la voz con la traducción del mensaje.“Esto es muy útil incluso para las personas que tienen alguna dificultad con el habla, ya que de esta forma se pueden comunicar a través de texto. También puede servir para las personas que viajen a otros países ya que pueden utilizarla para comunicarse con total facilidad”, aportó Leandro.Para llegar a ese resultado, el niño compartió cómo fue su experiencia en el proceso de creación, que al inicio le costó debido a que algunos comandos estaban en inglés, pero con la ayuda de su padre lo configuró al castellano.“En algunos momentos me trabé con el módulo que hace la traducción, porque cuando agregué más idiomas el programa se hizo más largo y por ahí me confundía con los bloques. Mi papá me ayudó a configurar el módulo de los anuncios, para que mi aplicación muestre anuncios de Google, entonces se pueden obtener ingresos por publicidad”, especificó el niño creador. Desde su punto de vista, resulta sencillo armar una aplicación de este tipo ya que no requiere códigos, sino que se utilizan pequeños bloques de colores que se van encajando unos con otros para poder crear las funciones que tendrá.“Algo que se me complicó un poquito fue diseñar los botones con las formas de las banderas, porque las imágenes las descargamos de internet y tenían diferentes tamaños. Pero al ver cómo quedaba me entusiasmaba y quería que esté lista de inmediato, me gustó mucho cómo quedó y ahora puedo escuchar conversaciones en distintos idiomas y entenderlas”, concluyó Fabricio, animando a los demás niños a indagar y a crear con las herramientas tecnológicas disponibles.