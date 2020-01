Tarjeta Alimentaria: cómo acceder y a quiénes alcanza

La iniciativa para combatir el hambre fue impulsada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, destinada a adquirir alimentos en almacenes y supermercados. En Misiones comenzarán a funcionar en febrero.

En el marco del Plan Nacional «Argentina contra el Hambre”, el Gobierno lanzó en diciembre la Tarjeta Alimentaria destinada a comprar alimentos en supermercados y almacenes. Se distribuirán a través del Banco Nación un total de 63 mil tarjetas, que se cargarán los terceros viernes de cada mes, y que significará un aumento del consumo en los comercios locales por un monto de 325 millones de pesos mensuales.

La iniciativa para combatir el hambre impulsada por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, está dirigida a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También para personas gestantes a partir de los tres meses que reciben AUH y personas con discapacidad que reciban dicha asignación

Los principales puntos del programa:

El plástico es emitido por el Banco Nación, y no sirve para extraer dinero de un cajero automático.

Cada tarjeta alimentaria tiene un monto de entre 4 mil a 6 mil pesos (Si tiene un hijo menor de seis años recibirá 4 mil pesos mensuales, si se trata de una persona gestante cobrará 4 mil pesos mensuales, y se se trata de dos o más hijos menores de 6 años de edad se le depositarán 6 mil pesos mensuales).

Las bebidas alcohólicas no están alcanzadas por el beneficio, que sólo permite la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas.

No es necesario hacer ningún trámite para adquirirla, puesto que Desarrollo Social es la encargada de cruzar los datos con ANSES para saber quiénes están alcanzados.

La iniciativa no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes.