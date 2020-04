Tarjeta Alimentar: cómo consultar el saldo que queda disponible

El monto se puede usar en los locales habilitados con elementos de la canasta básica. No permite artículos de limpieza, bebidas alcohólicas o indumentaria.





Mientras dure la cuarentena, todos los miércoles, ANSES acreditará un nuevo monto en la Tarjeta Alimentar para que los argentinos que más lo necesitan puedan hacer compras de alimento.





Es decir, el monto total estará dividido en la cantidad de miércoles que tenga el mes para así, los beneficiarios tienen asegurado 1.500 pesos cada semana.



El tema es cómo saber cuánto crédito queda del mes anterior.



En este sentido, hay que tener en cuenta que, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, AUH, aunque reciban un monto todos los miércoles, éste es acumulable hasta que alcanza los $4.000 si se tiene un hijo; o $6.000 si se tiene más hijos.



Sin embargo, una vez que se ingresa al nuevo mes, y si no se usó el monto, éste se descarga porque no es acumulable con el mes siguiente.



De esta manera, el monto de la Tarjeta Alimentar se puede calcular por miércoles que dure la cuarentena y de acuerdo al gasto que realice cada persona en esa semana.





Dónde se usa la Tarjeta Alimentar



El monto de este plástico se puede usar en todos los locales habilitados para comprar elementos de la canasta básica alimentaria, pero no se permite la compra de artículos de limpieza, bebidas alcohólicas o indumentaria.



Una vez que el dinero se acredita, hay 30 días para utilizarlo completamente.



Sin embargo, para no llevarse sorpresas a la hora de llegar a pagar, y no tener dinero, ANSES informó cómo se puede consultar el saldo. La acción es la siguiente:



Si fuiste beneficiado de la tarjeta alimentaria del Banco Nación entonces podrás consultar el saldo de manera mensual y los montos de tu tarjeta desde la página web oficial de Mastercard o VISA.

Llamar al número de teléfono de VISA (0810-666-3400) en caso de que sea la emisora del plástico.

Ingresar al sitio web oficial para poder conocer el día de carga de la tarjeta.

Comunicarse al número 0800 2222 776.



Esta modalidad de consultar saldo es provisoria ya que en un futuro, es probable que se desarrolle y habilite una aplicación para los teléfonos celulares.





Quién accede a la tarjeta



Las personas beneficiadas para el uso de Alimentar son aquellas que cobren la Asignación Universal por Hijo, con hijas e hijos de hasta 6 años inclusive; las embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social; y las personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.



Para acceder, no es necesario realizar ningún trámite, sino que la entrega se hará por etapas en cada una de las provincias de Argentina.



Si la persona cuenta con los requisitos informados, le llegará un SMS o correo electrónico con la información del día y lugar de retiro de la tarjeta.



Es importante que estén actualizados los datos de teléfono celular y correo electrónico, lo cual se puede hacer a través de Mi ANSES ingresando con el CUIL y Clave de la Seguridad Social o llamando al 130.



A quién le corresponde

No es necesario tramitar la tarjeta porque su implementación es automática, cruzando bases de datos del ANSES y de AUH.



El ANSES será quien notifique al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine cada provincia. Las notificaciones se realizarán vía telefónica o por SMS, al número registrado en la base de ANSES.



El padrón de titulares se va actualizando de forma periódica de acuerdo al cronograma de operativos de entrega.



Qué es Alimentar

Es una política de complemento integral alimentario. No suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente.



Su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.



La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede ser usada para la compra de alimentos de la canasta básica, excluyendo bebidas alcohólicas.



La Tarjeta Alimentar está siendo entregada por el Gobierno nacional en diferentes etapas en todo el país.



Por otro lado, se dejó en claro que «ningún comerciante debe cobrar recargo o comisión por la tarjeta Alimentar. No vamos a tolerar abusos ni maniobras especulativas, o irregulares. Esta es una política de Estado, que encabeza el presidente Alberto Fernández, para un país que tiene un problema de hambre y de malnutrición. No puede haber hambre en la Argentina», resaltó Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social.



Ante posibles abusos al usar la nueva tarjeta alimentaría, se pueden realizar denuncias en las oficinas de Defensa al Consumidor de los municipios, o en las fiscalías de cada lugar.





Qué hacer si no llegó la tarjeta



Los primeros días de abril comenzó el pago de los haberes de la Asignación Universal por Hijo y con éste, muchos de los beneficiarios que no alcanzaron a recibir el plástico de la Tarjeta Alimentaria, empezaron a preguntar cómo hacerlo.



Desde ANSES aclararon que las personas que no alcanzaron a recibir la Tarjeta Alimentaria por la declaración de cuarentena por Coronavirus, recibirán el dinero correspondiente a la misma en sus cuentan registradas por la AUH. Allí se depositará el monto correspondiente pero estará dividido en 4, para poder percibirlo todos los miércoles.





Ayuda en tiempos de pandemia



Desde que se decretó el aislamiento, el Gobierno organizó la asistencia de ciento de personas que están en situación de pobreza.



De esta manera, se montó un dispositivo por el Ministerio de Desarrollo Social para que en todas las escuelas o barrios carenciados haya puntos de atención para recibir los módulos alimentarios y las viandas. Esto reemplazará en gran medida a los comedores escolares ya que lo que se quiere evitar es la aglomeración de chicos pero al mismo tiempo garantizar que lleguen sus raciones diarias.



Los módulos son cajas de alimentos para varios días mientras que la vianda cumple la función de la comida diaria.



Al mismo tiempo, se dispuso que, 1,1 millones de personas tendrán acreditados sus pagos mensuales en las tarjetas alimentarias para continuar con este programa.



La atención a estos sectores por parte de los movimientos sociales, ONG o los mismos agentes del Estado está garantizado en la excepción a la cuarentena obligatoria que fija el decreto firmado por el Presidente. Allí se exime de la inmovilidad obligada a «las personas que asistan a otras personas, comedores escolares, comunitarios y merenderos».



Por otra parte, al estar garantizado el desplazamiento mínimo para ir a comprar alimentos o a los centros de atención sanitaria, aquellos que tienen la AUH o la tarjeta Alimentar no se verán afectados al momento de trasladarse para buscar comida.