Tabaco: “Esperamos que Nación pueda habilitar la apertura del sector porque hay casi 5 mil productores perjudicados”

Así lo aseguró Omar Olsson, presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM)

El sector tabacalero atraviesa una profunda crisis debido a la restricción por la emergencia sanitaria y epidemiológica que hay en el país. Omar Olsson, Diputado Renovador y presidente de la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM) expresó que en el contexto de pandemia “el sector tabacalero está en permanentes reclamos, ya que los productores no la están pasando bien”, manifestó.



Olsson explicó que una de las empresas principales, Massalin particulares, que opera en Misiones no abrió su boca de compra de tabaco, por lo que esto afecta directamente a los trabajadores: “Ellos nos dicen que no han podido abrir en marzo, por lo tanto no están pudiendo fabricar cigarrillos y, por ende, no venden y no tienen ingreso de dinero. No compran materia prima porque no tienen fondos, lamentablemente”, expresó.



Con respecto a esta compleja situación, el dirigente aseguró que si bien son conscientes de la realidad, esperan que pronto Nación habilite que el sector pueda volver a activarse: “Ojalá Nación pueda habilitar la apertura del sector, porque los productores necesitan vender sus materia prima. Hay casi 5 mil productores perjudicados, tienen su tabaco listo en sus galpones, pero no se puede hacer nada por la cuarentena, debido al coronavirus”, señaló.



Para finalizar, el diputado renovador dijo “prácticamente no hay más cigarrillos, para Nación no es una actividad esencial, pero hay miles de productores y familias que están siendo afectados gravemente”, sentenció.