Supermercados de Candelaria activaron su propio protocolo de atención para evitar el Covid-19

En la mañana de hoy dos de los supermercados de la localidad de Candelaria sorprendieron a los clientes con la activación de un protocolo interno que consiste en sugerir a los clientes que no pasen más de uno por familia y al ingreso de dichos clientes una empleada limpia los carros de compras con desinfectante antibacterial y a todos los empleados le proveyeron de barbijos y alcohol en gel para la protección de los mismos.

El Territorio consultó a Agustín Gimenez, propietario de uno de los supermercados más importantes de la localidad quien dijo «nosotros tratamos de cuidar a los empleados lo más posible, pero a su vez también a los clientes, esto recién empieza , no está nada bien las cosas con respecto a coronavirus así que la única forma de prevenir es acatar las recomendaciones de profesionales para evitar contagios que por suerte aún no hay enfermos,así que abrimos las puertas pero con las protecciones necesarias para prevenir enfermedades»

En tanto que Elsa Silva, cliente que estaba comprando dijo a El Territorio, «me parece genial que este supermercado haya tomado esa medida, no solo para protección de los clientes sino de los trabajadores, nos tenemos a cuidar unos a otros porque si no ponemos un granito de arena cada uno no vamos a salir de lo que está pasando».

En tanto que la gran mayoría de las personas que estaban comprando aseguraban que llevan todo lo necesario en cuanto a alimentación e higiene para ya no salir de las casas. Una de las clientas indicó que no solamente implementó la higiene de manos sino que también si salen al llegar a la casa se bañan y desinfectan la ropa, «de nada sirve limpiarse las manos si no realizamos una higiene general» dijo la madre de una niña de 10 años y un varón de 12.

Angel Reyes, de una casa de reparación de celulares también consultado por este medio dijo «los celulares son conductores de muchos virus y bacterias desde siempre así que las medidas que tomo son las acostumbradas con un poco más de intensificación en este caso, lo que sí nos tiene preocupados es que todos los repuestos, insumos y accesorios vienen de China, por lo que ahora no se van a recibir por los cierres de fronteras».

En este contexto, en Candelaria durante la mañana de este lunes ha habido muy poco movimiento, las casas de comidas solo trabajan con delibery de acuerdo a lo que indicaron.

Falsa alarma por noticias falsas

En tanto que la comunidad candelariense estuvo en vilo desde la tarde de ayer cuando circuló la versión, y se viralizó por las redes sociales, que habría una ciudadana china, de un supermercado local de propietarios de esa nacionalidad, que estaría con los síntomas de la enfermedad. Es así que efectivos del comando radioeléctrico a cargo del Sub Comisario Miguel Da Silva activaron el protocolo para localizar a la familia desde anoche sin tener resultados, hasta que esta mañana tomaron contacto con los mismos cuando abrieron el comercio y ante la consulta de los uniformados para determinar la veracidad de la versión o descartarla.

Allí, uno de los integrantes de la familia informó que recientemente ninguno de ellos viajó al país Oriental, donde se los solicitó sus pasaportes para corroborar sus dichos, estableciéndose que el hombre de nombre Guo , viajó en el mes de julio de 2019, regresando el 28 de Agosto de 2019, LU viajó el 25 Abril de 2016, regresando el 07 Julio del mismo año y Chin viajó el 07 de Junio del 2016, regresando a este País el 06 de Septiembre de 2016. Descartándose la versión que preocupó a toda la comunidad.