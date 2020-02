Sudamaricana: Argentinos empató con Sport Huancayo y se complicó

El Bicho no pudo con el conjunto peruano e igualó 1-1 en La Paternal, en el duelo de ida de la primera fase del certamen. En dos semanas jugará la revancha de visitante.

Argentinos no tuvo una buena tarde. Como local, ante su gente, el Bicho no pudo con Sport Huancayo y apenas empató 1 a 1, en el duelo de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. En dos semanas viajará a Perú para jugar la revancha: tendrá que mejorar si quiere avanzar a la próxima etapa del certamen continental.



El equipo de Diego Dabove empezó el partido abajo en el marcador. Marcos Lliuya abrió fuego cuando se apagaba el primer tiempo. El Bicho se fue al entretiempo muy preocupado.



En la segunda parte pasó lo que se esperaba. El equipo peruano retrocedió algunos metros más y reforzó su zona defensiva. A Argentinos le costó romper la última línea. Trataba de llegar pero sin éxito. Recién a los 26 minutos llegó la igualdad: Gabriel Hauche, a quien ya le habían anulado un tanto por fuera de juego, metió el suyo.



El Bicho fue a buscar el triunfo, pero no le alcanzó. De hecho sobre el final hubo una polémica jugada que pudo haber terminado en penal para la visita. El árbitro Ángel Arteaga, de Venezuela, no sancionó una falta dentro del área.



La vuelta de jugará el martes 25, en dos semanas, en la altura de Huancayo, ubicado a 3200 metros sobre el nivel del mar.