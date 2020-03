Sólo argentinos podrán ingresar a Misiones por los pasos fronterizos

La actividad habitual de tránsito de personas en la extensa frontera que une Misiones con Brasil y Paraguay, vive por estos días una situación atípica de rápida transición de un sistema de libre circulación a otro que cierra el paso a todos los que no sean argentinos o residentes en el país.

La decisión de cerrar las fronteras fue comunicada el domingo pasado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y es una medida consensuada por la mayoría de los países de nuestra región, que cada uno a su manera, está adoptando las políticas a su alcance para evitar la propagación del coronavirus en sus territorio. Para que esto se ponga en marcha, solo resta la publicación de la medida en el Boletín Oficial, algo que se espera suceda en la jornada de este martes.

Parte de estas decisiones fueron dialogadas ayer al mediodía en una reunión virtual que mantuvieron por teleconferencia los Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En ese contexto ayer se vivió un día atípico en el puente que une Posadas con Encarnación y también el que va desde Puerto Iguazú a Foz do Iguazú. Es que ambos viaductos se están preparando para empezar a aplicar a rajatabla el protocolo de protección de salud pública que solo permitirá que ingresen a la tierra colorada los argentinos o los extranjeros que estén radicados en nuestro país.

Las fronteras que unen nuestro país con Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, y Bolivia son un conjunto de 237 puertas de entrada y salida del país, tanto de personas como de mercaderías. Este cambio radical de las reglas de tránsito de personas en el puente de Posadas y en el de Puerto Iguazú tuvo ayer una primera entrada en calor, pero se estima que luego de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, comenzara a aplicarse con mayor dureza.

Por eso también se evalúa en la Casa Rosada, la idea de destinar mayor número de efectivos de las fuerzas federales, como Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina hacia esos pasos fronterizos. Según explicaron fuentes de la Casa Rosada la medida restrictiva no alcanza a las mercaderías y sólo afecta el tránsito de las personas. También destacaron que “por ahora está pensada para ser aplicada en estas dos semanas que nos quedan del mes de marzo pero podría ser prorrogada si las circunstancias sanitarias lo requieren”.

Desde el Ministerio del Interior de la Nación que explicaron que se trata de “una medida que busca evitar la propagación del coronavirus en nuestro país y para eso es necesario limitar la circulación de personas. Cuando menos movimiento de gente haya menos circulara el virus y habrá menos contagio”.



El antecedente misionero

El viaje que hicieron a Misiones el viernes pasado los Ministros del Interior Eduardo ‘Wado’ de Pedro y la Ministra de Seguridad Sabina Frederic sirvió para que las autoridades nacionales vean con sus propios ojos el intenso tránsito de personas que ocurre en las fronteras que rodean la provincia y en especial en los puentes internacionales que unen Posadas con Encarnación y Puerto Iguazú con Foz do Iguazú.

Luego de ese viaje en la casa Rosada comenzó a gestarse la idea de cerrar las fronteras como parte de las acciones tendientes a evitar la propagación del coronavirus. La decisión política de hacerlo fue comunicada por el Presidente Alberto Fernández el domingo por la tarde desde la residencia de Olivos. “Nuestras fronteras se cerrarán durante los próximos 15 días. Lo hacemos porque el coronavirus no viene solo de Europa y está empezando a afectar a los países limítrofes y a nosotros mismos» explicó el Presidente Fernández.

En ese sentido, el Presidente Fernández dijo que “por las fronteras terrestres vienen turistas que estuvieron en las zonas que nosotros consideramos de riesgo” y que por eso se tomó la decisión que “nadie pueda ingresar a la Argentina, salvo los argentinos nativos y los residentes”.

El Presidente de la Nación dijo que “todo indica que tenemos que lograr minimizar la circulación del virus, hacer todo lo posible para que el virus no circule entre nosotros, que tarde lo más posible en convertirse en autóctono» al momento de explicar el motivo que origino la decisión de cerrar las fronteras con el exterior.

El protocolo que se viene

Desde el ministerio que conduce Eduardo ‘Wado’ de Pedro explicaron que tanto en los puentes Tancredo Neves que une Puerto Iguazú con Foz do Iguazú, como en el viaducto San Roque Gonzales de Santa Cruz que une Posadas con Encarnación, se aplicará el protocolo común de todos los pasos internacionales, que consiste en dejar ingresar al país solamente a los ciudadanos argentinos o a los extranjeros que tengan residencia en el territorio nacional.

Seguidamente señalaron que “el protocolo será de estricto cumplimiento y no habrá excepciones. Ningún extranjero podrá entrar al territorio nacional hasta el próximo 31 de marzo”.

Esta medida que comenzará a hacerse efectiva con la publicación el Boletín Oficial de la Nación significará un cambio muy drástico en las reglas que rigen el tránsito de personas en estos dos pasos fronterizos ubicados en Misiones, que representan la zona de mayor movimientos migratorio de todo el país. “Los extranjeros directamente no entran. Y los argentinos o residentes en este país que ingresen, en principio serán revisados por el detector de temperatura, que es un dispositivo electrónico que sirve para marcar la temperatura corporal y descartar que el individuo no tenga fiebre” explicaron las fuentes oficiales.

Luego se realizará un breve interrogatorio sobre el lugar de procedencia de la persona. Si en la respuesta aparecen los lugares alta transmisión de coronavirus, se procederá a informar sobre la cuarentena obligatoria. “También estamos avanzando en acuerdos internacionales para que además de lo que diga la persona podamos constatarlo con información oficial porque hay muchos casos de personas que dicen que vienen por ejemplo de Asunción pero antes estuvieron en Europa” advirtieron

Para el caso de que la persona tenga fiebre o manifieste que viene de lugares de riesgo de ser portador de coronavirus se procederá al aislamiento obligatorio y preventivo con ambulancias y equipos sanitarios que estarán apostados en todos los pasos fronterizos para dar atención medica a estas situaciones. Esa es la idea oficial. Habrá que esperar su funcionamiento práctico.