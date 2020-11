Se inauguró la primera capilla autosustentable de la Argentina en Comandante Andresito.

Esta jornada quedó formalmente inagurada la capilla San Martin de Porres en el paraje Integración. En un trabajo en conjunto entre el gobierno provincial, la municipalidad de Andresito y la iglesia católica, dónde se restauró a nueva la capilla, está mañana con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad, el Obispo Monseñor Baisi, el intendente Bruno Beck, el diputado Julio Petterson concejales de la localidad, el presidente de la Cospval Ireneo de Godoy, quedó formalmente inagurada.

El obispo de Puerto Iguazú Monseñor Baisi realizado la bendición de la primera capilla a energía solar de la República Argentina. Este sistema que generará energía no solo a la capilla además alimentará las luces del playón deportivo, el salón de usos múltiples, el CAPS y la bomba de agua que alimenta la red de la zona. Con este equipamiento de última generación y sumado al valor agregado de la capilla el paraje hoy cuenta con un lugar histórico, que se sumará al recorrido turístico de la zona.

El intendente Bruno Beck, expreso a este medio» Estando felices por el trabajo realizado, toda la mano de obra fué local, y cuando le propuse al señor gobernador refaccionarla, no dudó ni un solo instante y me dijo -Bruno vamos a dejarla nueva – y así comenzamos los trabajos y el fruto del esfuerzo está a la vista». » Si miramos al rededor podemos observar que en este lugar estamos armando todo para que nuestros ciudadanos no se sientan de segunda por estar alejados de la zona urbana, si no lo contrario, porque nuestro gobierno es de inclusión y queda demostrado porque nuestro gobernador siempre nos inculca que estemos presentes en los lugares más alejados cerca de la gente» sentenció. Ver galería de fotos.