El proyecto de ley define la prohibición de la utilización bolsas de plástico y todo material no biodegradable en las actividades económicas y comerciales para el transporte de productos o mercaderías de consumidores. Fue aprobada de manera unánime este jueves por la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones.



Este jueves se aprobó la Ley para eliminar las bolsas de polietileno no biodegradable de la actividad comercial“Cada vez que se trata un proyecto de ley en esta Cámara, y se aprueba tengo una gran sensación del deber cumplido. Cumplir con los Misioneros. Los seres humanos no podemos seguir viviendo como si los recursos fueran inagotables. No podemos seguir pensando que nuestras acciones no van a impactar en el futuro”, destacó el Diputado “Chun” Barreto.

Se podría decir que el promedio de uso de una bolsa plástica es de alrededor de 12 minutos y el impacto ambiental alcanza en promedio entre 400 y 500 años hasta que una bolsa se desintegre completamente.

Al respecto el diputado Barreto manifestó: “Las bolsas de plástico son unos de los problemas de contaminación más importante que tiene el planeta ya que tardan más de cuatro siglos en degradarse completamente y son realmente un problema. Anualmente se utilizan cien millones de barriles de petróleo a nivel mundial para su fabricación.

Nuestra mala cultura de usar y tirar provocó mucho daño al medioambiente. En promedio una persona utiliza 250 bolsas plásticas al año. Esto sería 97 mil toneladas a nivel mundial.

La intención de cuidar y mejorar supone un profundo cambio de estilo de vida en el modelo de producción y de consumo que tenemos los misioneros. Esta es una decisión muy importante.”

Cabe mencionar que la prohibición del uso de las bolsas no biodegradables regirá a partir de los dos años desde el día de su publicación y esta Ley tiene como objetivo promover acciones para concientizar a toda la sociedad del uso de material biodegradable.

La autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, quien elaborará un programa gradual del uso de las bolsas. Además capacitará a los destinatarios asesorándolos de manera constante y gratuita.

Los comercios de la provincia deberán despachar sus productos en bolsas biodegradables identificados con diseños y colores previstos en la ley, independientemente de la publicidad comercial.

Se lanzará la campaña de concientización “Mision-es Biodegradable”, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre el costo ambiental y el impacto negativo que produce el uso desmedido de bolsas de plástico, propiciando así la educación ambiental y la conciencia ecológica.

Cada bolsa biodegradable, fabricada o puesta a disposición en la provincia deberá llevar la leyenda “Mision-es Biodegradable” y el número de ley, con el objetivo de dar a conocer la campaña.

Esta Ley se aplicará a todos los comercios de la provincia de Misiones que entreguen bolsas a sus clientes, como así también a los fabricantes, distribuidores e importadores de bolsas de residuos.