Santiago del Estero: su hija tiene cáncer y tuvo que cargarla 5 kilómetros en brazos porque le prohibieron ingresar en auto a la provincia.

Diego Jiménez volvía de Tucumán, donde su hija Abigail se realiza el tratamiento, y un efectivo del puesto de control limítrofe le impidió ingresar a su provincia, con el argumento de que necesitaba la autorización del Comité de Emergencia. El episodio quedó registrado y causó indignación.El lunes 16 de noviembre, Diego y Matilde, los padres de Abigail Jiménez atravesaron una situación dramática. Sucedió en el límite entre la provincia de Tucumán y Santiago del Estero, de donde la familia es oriunda.Muy temprano ese día, los Jiménez viajaron a Tucumán para que su hija de 12 años, paciente oncológica desde los 7, pudiera realizarse su tratamiento. De regreso, los retuvieron dos horas en la frontera bajo el rayo del sol y entre las moscas.La situación quedó registrada en un video que luego se hizo viral. En la secuencia de casi tres minutos se ve al papá con la niña en brazos (que llora sin parar) frente a un efectivo del puesto de control limítrofe.“Yo la traigo siempre y nunca me hace problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dice Diego. El uniformado lo mira y, detrás del tapabocas, le pide que “se calme”. “La va a empeorar, señor, por favor”, le dice. “Me la voy a llevar a mi hija aunque sea caminando”, responde el hombre.De acuerdo con el relato que hicieron sus padres al medio El Termeño, cuando salieron de Santiago de Estero, los dejaron pasar sin problema. Cuando quisieron volver, les impidió ingresar a su provincia.“Le pedía que queríamos pasar porque ya hacía bastante calor, encima los bichos…. Pero el policía decía que esperaba orden de Santiago para que pudiéramos pasar. Fue muy feo lo que vivimos con mi hija y cómo está ella ahora. Se asustó muy mucho con el tema de los bichos y tenía miedo de que se le infectaran las piernas”, dijo Matilde al medio El Termeño.Abigail, según el relato que hicieron sus papás, tiene un tumor en la pierna izquierda con el que lucha desde hace cinco años. En 2016, la nena fue trasplantada y, en 2019, tuvo una recaída. “A partir de ese momento tuvo que hacer quimioterapia hasta el 17 de enero de 2020. Después siguió con tratamiento paliativo, porque las quimio le hacían muy mal″, contó la mamá entre lágrimas.La explicación que recibieron los Jiménez fue que, para ingresar en auto a la provincia, necesitaban una autorización previa del Comité de Emergencia (COE) de Santiago del Estero. Diego, el padre de la niña, dijo en declaraciones al Diario Última Hora que aunque tenía la autorización del Intendente, le argumentaron que no tenía el permiso de emergencia.“No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija”, lamentó el hombre.Infobae se puso en contacto con las autoridades provinciales de Santiago del Estero para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.A Abigail le gusta pintar y nadar. Después del episodio traumático que atravesó, la niña está en “crisis y con varios dolores”. “Cada vez que se despierta lo único que dice es: ‘El policía malo que no me deja pasar para irme a mi casa’”, contaron sus padres a un periodista de El Termeño.A pesar de lo que vivieron, la familia Jiménez pide que no dejen si trabajo al policía que les impidió el ingreso a Santiago del Estero. “No queremos que nadie más atraviese algo así”, sostuvieron.