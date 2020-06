San Javier en alerta por Covid-19: Unos 50 camiones pasan por día desde Porto Xavier

La confirmación de 19 casos positivos de Covid-19 en Porto Xavier durante esta semana, volvió a despertar las alarmas en San Javier.

Incluso el propio gobernador, Oscar Herrera Ahuad viajó hasta la localidad de frontera y se reunió con los integrantes del Comité de Crisis para interiorizarse sobre las medidas preventivas y el protocolo de seguridad que se implementa para evitar la propagación del coronavirus.



Sebastián Carratini, despachante de Aduana de esa localidad, recordó que el Paso Barca está habilitado únicamente para el transporte de carga internacional. “Un promedio de 50 camiones” atraviesan a diario el río Uruguay uniendo Porto Xavier con la ciudad misionera.



El trabajador aduanero señaló que se siguen todos los protocolos, “se toma la temperatura a cada uno de los choferes para saber si tienen fiebre además de exigir el uso de los elementos de protección personal”. En la misma línea, aseguró que “la mayoría de los conductores lo toman con normalidad, entienden la situación, son controles que se hacen en cada lugar que ingresan. Además se fumigan los camiones y se pide a los choferes que no desciendan de las unidades”.



Respecto al recorrido que realizan, sostuvo que en ningún momento ingresan a las calles del municipio, “todos los camiones van a la playa de estacionamiento municipal, no pueden salir hasta que son liberados para seguir tránsito”.



Además, indicó que siguen trabajando en conjunto con la Prefectura que se encuentra en la zona aduanera, en tanto que “la Policía de la provincia controla el ingreso de los camiones, recabando datos y haciendo una declaración jurada para hacer el seguimiento de los choferes”.



Cabe destacar que en San Javier hasta el momento no se reportaron casos positivos ni sospechosos de Covid-19. “La gente estaba muy asustada, hay preocupación pero muchos entienden que el puerto no se puede cerrar, la única solución es tomar todos los recaudos para evitar los contagios”, remarcó Carratini.