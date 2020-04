Revelan cuándo volverían los hinchas a las canchas del fútbol argentino

Matías Lammens señaló que están trabajando para que pueda volver a rodar la pelota bajo un «protocolo estricto», aunque adelantó que al principio será a puertas cerradas.

Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, adelantó que el público en el fútbol argentino «no va a volver hasta fin de año» debido a que es «un riesgo innecesario» en medio de la pandemia del coronavirus.



Si bien aún no hay fecha definida para el regreso de los torneos, Lammens explicó que los primeros meses se jugará a puertas cerradas. «Diría que será así, por lo menos, hasta entrado fin de año. Es un riesgo innecesario. Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho», explicó.



«Uno nunca sabe si dando un paso adelante, no da dos pasos atrás. El miedo es que abramos y tengamos que volver a cerrar. El fútbol con público va a tardar un tiempo», completó su idea durante una entrevista con Canal 26.



El expresidente de San Lorenzo también se refirió a la situación económica de los clubes. «Si todo vuelve en agosto o septiembre, la maquinaria del fútbol no se puede sostener. Va a ser muy difícil de mantener, conociendo la economía de los clubes», señaló Lammens.



Y agregó: «Estuve del otro lado del mostrador, la gran mayoría de los equipos vive de las cuotas sociales. Teniendo en cuenta todo este panorama, tendremos una crisis de ingresos. Por eso, habrá una reconfiguración de la economía mundial y el fútbol argentino no estará exento».



«Si alguien pierde el empleo y no tiene ingresos, y si no hay fútbol en mayo, junio, julio y agosto, van a dejar de pagar la cuota», cerró.