Refuerzan control de protocolos en zona Norte de la Provincia ante aumento de casos

El parte epidemiológico de la jornada de ayer, jueves, confirmó seis nuevos casos de Coronavirus en la provincia de Misiones. Con dos de la localidad de Wanda, dos de Puerto Iguazú, uno de Gobernador Roca y uno de la ciudad de Posadas.

El aumento de casos en la zona Norte de la tierra colorada alertó a las autoridades y comenzaron a reforzar controles para que se respeten todos los protocolos vigentes para evitar la propagación del Covid-19.

Jorge Frowein, director de Salud de la zona norte Alto Paraná, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y destacó: «se están notificando casos en esta zona, sobretodo en Puerto Iguazú, que tiene una mayor población, recibe a repatriados y está ubicada en zona de triple frontera con contacto con personas que pese a que se extreman medidas de control es un área que es permeable y eso hace que la localidad tenga esa problemática. Se han seguido rigurosamente todos los protocolos, pero lamentablemente en este último tiempo se ha hecho difícil todo esto y ha aumentado el número de casos».

«En Wanda y Esperanza también se ha dado esta situación y hay que recordar que tuvimos un movimiento muy importante de gente que volvió, se han seguido los protocolos y hemos tenido la aparición de estos casos y el fallecimiento de una persona que era paciente de riesgo», detalló.

Fallecido en Wanda, paciente de riesgo

Frowein manifestó que el hombre que falleció a causa del virus en la localidad de Wanda presentaba comorbilidades, «este caso se presentó de una manera inesperada, un paciente que entró por sus propios medios e inmeadiatamente que ingresa se descompensa por lo que fue asistido y trasladado para la reanimación siempre tomando las precauciones pero fallece. El antecedente de tres o cuatro días de fiebre alerta a los profesionales y se toma en cuanta que podría tratarse de un caso sospechoso».

«Además su esposa también comienza con sintomatologías y dio positico, se suma este caso y obviamente se tiene que aislar al personal que participó de las reanimaciones pero el hospital sigue funcionando con los reeemplazos», aclaró y agregó: «Se hizo el aislamiento de toda la familia, una tarea muy intensa de identificar todos los contactos para el correspondiente aislamiento».

Sobre el personal afectado en el nosocomio informó que se tratan de nueve personas están aisladas y con la sospecha ya se habían procedió a todos los protocolos, «comenzamos a estar alerta ante cualquier síntoma pero hasta el momento no hubo ninguna otra persona con sintomatología, están aislados pero si o si tienen que ser concientes y todos los familiares que también se encuentran en aislamiento han presentado colaboración y eso facilita la tarea de Salud Pública pese al dolor de la pérdida».

La hija del hombre de 71 años, comerciante, que falleció en la localidad de Wanda y que vivía en el barrio Lourdes difundió en la jornada de ayer un comunicado en el que dio cuenta que para su familia su padre se habría contagiado trabajando.

El titular de Salud de Zona Norte sostuvo que, «el paciente tenía un negocio donde estuvo atendiendo hasta el día anterior a que sea internado, también tiene contacto y siempre la cuestión social tiene que ver ya que en el barrio habíamos tenido familiares que habían sido contactos estrechos con casos positivos por lo que el barrio Lourdes está aislado y sería una posibilidad».

Protocolos y barrio aislado

«Yo creo que no necesariamente hay que volver atrás con las actividades pero si extremar las medidas de control. Cuando nosotros habilitamos una actividad no lo hacemos de cualquier manera sino con la aplicación de un protocolo, me parece que la gente se amontona de una manera que no es la más conveniente y sucede muchas veces en el rubro gastronómico entonces se deben respetar las medidas de bioseguridad porque allí es donde el riesgo se incrementa», alertó.

A su vez dijo que, «las medidas tienen que continuar al igual que la fiscalización y eso no debe ser sólo en un barrio sino en toda la comunidad».