Quedan pocas vacunas antigripales en stock y solicitaron a Nación nuevo lote de 50 mil dosis

Las vacunas contra la gripe comenzaron a aplicarse en toda la provincia desde principios del mes de abril. Desde entonces, se registró una alta demanda de adultos mayores – considerados población de riesgo-, para obtenerlas en los vacunatorios.

Jorge Gutiérrez, jefe del Servicio de Infectología de Misiones sostuvo que en Posadas la distribución se completó en su totalidad y solo quedan algunas dosis en hospitales y centros de atención primaria de salud (Caps), y en el interior de la provincia quedan algunas en stock. Ante este panorama, confirmó que solicitaron a Nación un nuevo lote de 50 mil dosis de la vacuna antigripal.

“Hemos colocado prácticamente todas las vacunas a adultos mayores, en este momento en Posadas no nos está quedando stock en cámara, es decir que todas ya están distribuidas, estamos en la primera semana de mayo y ya se terminó, es inédito, nos está quedando en stock nada más que las pediátricas”, afirmó el funcionario en diálogo con un medio provincial.

“Es de esperar que en esta temporada ya comiencen a aparecer las primeras gripes. La gente pide para vacunarse, eso es muy importante para nosotros”, remarcó.

Si bien estas dosis no previenen el coronavirus Covid-19, en este contexto epidemiológico se torna vital su aplicación para no sobresaturar las camas disponibles por otras patologías respiratorias.

En ese sentido, Gutiérrez destacó el trabajo de Salud Pública a través de sus promotores y efectores, quienes procedieron a la vacunación “de distintas formas, desde el puesto de salud, hasta ir a la casa de la persona mayor que no puede movilizarse, incluso con mucho éxito incursionamos en colocar en los autos, hacían filas de vehículos, y se le colocaba por la ventanilla con un roce mínimo”, comentó.

Para la gripe la inmunización se actualiza una vez al año con las nuevas cepas que aparezcan o no de influenza. La vacuna tarda entre una y dos semanas en generar los anticuerpos que protegen de la gripe, por lo cual se recomienda aplicarse la dosis antes de que haya circulación viral de esta enfermedad, lo que generalmente ocurre en el invierno.

¿Quién debe vacunarse?

Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación o puérperas, niños y niñas de 6 a 24 meses, grupos de riesgo con orden médica que presenten ciertas condiciones como enfermedades respiratorias y cardíacas, diabéticos, inmunodeficientes, oncohematológicos y trasplantados. También deberían vacunarse convivientes de enfermos oncohematológicos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis, retraso madurativo grave, tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años, síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves, convivientes de prematuros menores de 1.500 gramos, adultos mayores de 65 años y el personal de salud.

TED