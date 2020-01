Que pasa en el Distrito de Emsa Andresito

Desde hace un tiempo ocurren cortes de energía prolongados, la gente hace un reclamo y nadie se acerca a corroborarlo, un equipo de Wwww.noticiasdelnorte.com empezó a realizar una tarea investigativa y grande fué la sorpresa que nada tienen que ver los trabajadores de esta entidad eléctrica. Resulta que no tiene movilidad, no tienen manera de ir hasta el usuario para ver los problemas que tienen y esto se debe que desde hace un tiempo las camionetas que desde Posadas les entregan son casi inservibles. Son todas usadas en mal estado, aunque parezca increíble en todo el distrito de Emsa Andresito no tienen un solo vehículo en condiciones para atender los reclamos. Tal es así que cansado, que desde Posadas no le den las herramientas de trabajar el jefe del distrito presentó su renuncia, por la presión de la gente. Es más que entendible que cuando la gente que reclama y paga por el servicio necesite una solución y según la información recabada por fuentes cercanas, contaban que agobiado por esto presentó la renuncia.

Otras de las cuestiones sorprendente es que les exigen que vayan a arreglar postes caídos hasta la localidad de Wanda, a escasos 70 km de la localidad yerbatera, por ende pierden un día entero realizando el trabajo, hacen mas de 140km y Andresito queda a la deriva.

Además este medio comenzó que averiguar cómo estaban los otros distritos y grande fué la sorpresa, que todos los distritos de alrededores poseen móviles 0km menos mencionado. Ahora analizando del porque ocurre esto, no hay una explicación salvo caso que Andresito sea castigado por Posadas, por cuestiones políticas, personales etc. Nadie sabe en realidad lo que ocurre, lo real es que en un distrito tan grande hay un móvil para poder resolver los problemas de los usuarios de este punto de la provincia de Misiones.