Por el coronavirus piden “puentes” aéreos para los argentinos varados en Foz

Este mediodía, a través de una nota el intendente Claudio Filippa solicitó al cónsul argentino en Foz puentes aéreos para trasladar a los argentinos que vienen de Brasil y el exterior, buscando ingresar por Iguazú.

«Nuestra ciudad corre gravísimos riesgos, de continuar el paso de casi mil personas diariamente, ingresando a nuestro país (desde Brasil y el exterior), en razón de ello ya se ha decidido por el gobierno municipal de Puerto Iguazú, prohibir el ingreso de más turistas, a fin de resguardar la salud de la población» indicó.



Este miércoles en horas del mediodía, y a través de una nota formal, el intendente de Puerto Iguazú Claudio Filippa solicitó al cónsul argentino en Foz: Roberto Ramón Lafforgue, que gestione ante las autoridades nacionales, puentes aéreos directamente del aeropuerto de Foz do lguazú con los Aeropuertos de Ezeiza y/o Aeroparque de nuestro país, para trasladar a los argentinos que vienen de Brasil y el exterior, buscando ingresar por Puerto Iguazú.



La nota enviada al cónsul argentino en Foz, rubricada por el jefe comunal de Iguazú, concejales, la secretaria de Gobierno y el secretario de Obras Públicas, dice lo siguiente:



Estimado Cónsul: ROBERTO RAMON LAFFORGUE S/D Me dirijo a Ud. Como Intendente y Jefe de la Defensa Civil de nuestra ciudad, a fin de solicitarle que gestione ante las autoridades argentinas, puentes aéreos directamente del aeropuerto de Foz do lguazú con los Aeropuertos de Ezeiza y/o Aeroparque de nuestro país, al igual que están realizando con compatriotas nuestros que se encuentran varados en otros paises.



Fácilmente el Ministerio de Deportes y Turismo de nuestro pais, podrá coordinar con las Agencias de Viajes y Turismo del Brasil, en razón de poseer la base de datos correspondiente.



Nuestra ciudad corre gravísimos riesgos, de continuar el paso de casi mil personas diariamente,ingresando a nuestro país, en razón de ello ya se ha decidido por el Gobierno Municipal de Puerto Iguazú, Prohibir el Ingreso de más turistas, a fin de resguardar la salud de la población.



Ponemos en su conocimiento que el Gobierno Municipal ha Prohibido la circulación de ómnibus de traslado a cualquier parte del pais, incluido al Aeropuerto de nuestra ciudad.



Urge evitar la aglomeración y/o concentración de personas en el centro de frontera lo cual pone en evidente riesgo a toda nuestra población.



Sin otro particular, lo saludo Atentamente, esperando su rápida intervención a esta solicitud.