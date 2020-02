Polémica entre gremios docentes: «Leverberg era apretadora y el que militaba conseguía un puesto»

Así lo aseguró Estela Genesini, de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM) en diálogo con la prensa. Asimismo, dijo que la sindicalista fallecida “era una maleducada».

La fallecida gremialista Stella Maris Leverberg “era maleducada y apretadora, y así funcionaba la UDPM”, dijo en diálogo con la prensa la dirigente Estela Genesini, al renovar sus críticas contra el esta organización por su cercanía con el gobierno provincial.



Genesini, quien encabeza la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM), mantuvo un fuerte enfrentamiento con la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones que lideraba Leverbeg, porque “militaba para el gobierno renovador”.



“Pero ahora hay un quiebre por la desaparición de Marilú que era maleducada, apretadora, y así funcionaba la UDPM”, remarcó, aunque reafirmó que sus críticas “las venimos diciendo hace años, no de ahora porque murió Leverberg”, señaló.



Asimismo, recordó que con Leverberg “estaba el premiado, el que militaba era director, pasaba por encima de sus compañeros, conseguía el traslado cuando estaban suspendidos. Una serie de cuestiones que conseguía y no podían hacerlo otros”.



Y en la actualidad, “esto explota porque la gente no aguanta más. Antes (la UDPM) funcionaba así, como la mafia, tenía esta forma de manejarse muy particular”, tras lo cual recordó las reuniones en el Consejo de Educación (CGE) y “era lamentable cómo se manejaba Marilú contra nosotros porque éramos los diferentes”.



Con respecto a los debates por la cuestión salarial, Genesini señaló que “la diferencia salarial de hoy sigue siendo un objetivo, pero en los últimos años no tuvimos la fuerza de salir a la calle por este método de la UDPM de exigir al CGE el descuento de los paros a los docentes que adherían”.