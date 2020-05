Piden que incluyan en el IFE a tareferos y demás trabajadores eventuales

No cobran nada, pero aparecen como “trabajadores en reserva” y no califican para el subsidio de emergencia. Tampoco acceden a la tarjeta Alimentar.



Mediante un proyecto legislativo y una serie de notas formales a las autoridades del Congreso Nacional, el Ministerio de Trabajo y la Anses, el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro puntualizó la afectación que padecen los trabajadores y trabajadoras considerados “de temporada” o “eventuales” que se quedan sin ingresos por largos meses y están especialmente afectados por la paralización a raíz de la pandemia, pero que en los registros de la seguridad social aparecen como “en reserva”, por lo que no los califican como desocupados.



“Son trabajadores de muchos rubros que no recibieron ningún tipo de asistencia del Estado, pese a la terrible situación socioeconómica que soportan. No están en el listado del IFE porque cobran salario familiar; no están en los listados del Plan Argentina contra el Hambre por lo que no reciben la tarjeta alimentaria; la situación es muy dura para ellos” explicó Bárbaro, quien aseguró que en la misma condición se encuentran los trabajadores eventuales de la preindustria del tabaco, del citrus y de las forestaciones.



Aclaró que «entendemos el esfuerzo del Estado en contemplar todas las realidades golpeadas por la pandemia y creemos que hay voluntad de corregir las omisiones», pero advirtió que «si no se corrigen, promueven el trabajo en negro».



El proyecto legislativo solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se los incluya en el IFE durante el mes de mayo y mientras dure la crisis generada por la pandemia del Covid 19.



Bárbaro refirió que, en el caso de los tareferos, además de quedar calificados como trabajadores “en reserva”, hay miles que fueron convocados en febrero y “blanqueados” para el inicio de la cosecha, que al final quedó suspendida por la cuarentena y que recién ahora comenzó a normalizarse. “Todo ese tiempo no tuvieron ni para comer”, lamenta.



En la misma situación quedaron trabajadores temporarios del rubro turístico, de restaurantes y bares que son convocados en temporada alta y quedaron en “reserva” que, para el sistema, no significa “desocupados”. También, empleados de clubes deportivos y de recreación, entre otros rubros que manejan el mismo régimen laboral regido por las leyes 20744 (Ley de contrato de Trabajo) y la Ley 22.248 (Régimen de trabajo agrario).



“Si aprueban más meses de IFE como se estima, es justo que estos trabajadores puedan cobrar el beneficio porque la pasaron y pasan muy mal, y el Estado no les dio una mano hasta el momento” finalizó.