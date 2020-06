No vamos a recibir ningún infectado afirmó el gobernador

«Bajo ningún punto de vista vamos a recibir infectados en nuestros hospitales».

El Gobernador de la Provincia, Oscar Herrera Ahuad, desestimó la posibilidad de abrir la frontera para recibir infectados de Covid-19 en las más de 200 camas disponibles en Misiones. «En San Vicente hoy se pondrán nueve camas de Terapia en funcionamiento»

Con el viaje a San Vicente en horas del mediodía y la misión de dejar otro Hospital de Alta Complejidad inaugurado, Oscar Herrera Ahuad, Gobernador de Misiones, habló antes con FM Show.

Se desligó del mote de ‘la única provincia que inaugura hospitales en estos tiempos’, pero no dejó de resaltar la cantidad de centros de salud que se abrieron en los últimos tiempos.

«Hemos inaugurado varios hospitales, en San Antonio, en Santo Pipó. Hemos inaugurado varios centros médicos, refaccionado y puesto en valor el de Puerto Piray. Las inversiones en Salud, en este tiempo, han seguido este proceso de construcción. No es sólo la obra física, si no el equipamiento. También el recurso humano. Cada vez que se abre una puerta el recurso humano es valioso y difícil de conseguir. En San Vicente se incorporan 60 nuevos profesionales de la salud», contó Herrera.

«En el Hospital de San Vicente se da la particularidad de que tenía un buen plus de profesionales que ya estaban trabajando en el sector privado en la ciudad. Con la alta complejidad del Hospital por inaugurar, va a elevar el nivel sin dudas de esa zona de la provincia», continuó.

«El Instituto Misionero del Cáncer es el único en Argentina. Es una ley que es abarcativa que tiene varias cuestiones: Primero tiene que ver con la contención de la persona, de su familia y de su entorno. En nuestra provincia tiene una inclusión de su familia, de los cuidados paliativos. El IMC cuenta con alta complejidad en diagnóstico, para quimio, para rayoterapia y para contención», explicó respecto a los tratamientos oncológicos.

La cuarentena, para Herrera, tuvo un buen resultado en Misiones. Pero, otra vez, tomó distancia de las ‘fases’. «Yo le comentaba que ingresamos en la apertura sin la necesidad de dividirla en fases. Nosotros no queremos hablar de fases porque así se puede volver para atrás y a veces no es justo para las personas que hacen las cosas bien».

«Estamos evaluando minuto a minuto y día tras día las actividades y el comportamiento de lo que vamos abriendo. Hasta el día de hoy venimos con un equilibrio muy delicado entre el contexto regional que tienen otros países y otras provincias cercanas que no la están pasando bien», siguió.

«Nosotros vamos a evaluar la realidad epidemiológica de nuestra provincia y región. Es extremadamente compleja, debemos hacer un esfuerzo. Acá no se sale con mayor cantidad de cama de Terapia Intensiva. Nuestra provincia hoy incorpora 9 camas más de Terapia Intensiva con sus respectivos respiradores. Hoy podemos internar 9 más en unidad crítica, es una realidad que no nos puede subir a un éxito que no existe», afirmó.

En las últimas horas trascendió un video donde el periodista Alejandro Fantino se preguntaba si las provincias con menos casos podrían recibir infectados del AMBA. «Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que se traigan infectados de otros lugares. Misiones ingresó en una restricción el 9 de marzo. Estamos entrando al cuarto mes de un trabajo sostenido en la provincia.

El impacto que generará el movimiento del Día del Padre se verá recién 15 días después. 30 mil posadeños se movilizaron ese día», contestó.

«Ayer, cuando se sancionaba la ley, minutos antes conversábamos con el Dr. Conrado Estol, un neurólogo que comenzó a hablar del uso del barbijo. Ayer hablamos con él y nos marcaba la importancia de que sea ley esta utilización del barbijo. En Misiones será obligatorio usar el barbijo y para ingresar, carnet sanitario, así se hará. Para ingresar a países de Europa hay que tenerlo, para entrar a Misiones también», concluyó.

