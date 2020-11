Músicos cerveceros y el Estado buscan la reactivación del sector

Los Ministerios de Cultura, Gobierno, Trabajo, Salud y Turismo establecieron una mesa de diálogo con representantes de los “Músicos Autoconvocados” para lograr que el sector, con más de 500 conjuntos activos en toda la provincia, pueda regresar al trabajo.En un hecho inédito a nivel provincial, los representantes los “Músicos Autoconvocados”, quienes a su vez son la voz de más de medio millar de conjuntos cerveceros, se reunieron en oficinas del Ministerio de Salud Pública con los ministros Marcelo Pérez (Gobierno), Silvana Giménez (Trabajo), Oscar Alarcón (Salud) el subsecretario de Capacitación y Control de Calidad, Ramiro Varela (Turismo) y Martín Cesino, presidente del Bloque Renovador e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, todos convocados por el Secretario de Cultura Joselo Schuap, para encontrar una manera para que regresen al trabajo quienes animaban el mayor circuito artístico provincial, siempre cuidando las medidas sanitarias vigentes. Por parte de los artistas, estuvieron presentes Alejandro López y y Aníbal Zelmer -Leandro N Alem-, Hugo Quiñones -Oberá-, Pablo Friederich -Aristóbulo del Valle- y José Luis Rodríguez -Santa Ana-.Las bailantas fueron las primeras víctimas de la pandemia, y con ellas se acabó el trabajo de más de 500 bandas cerveceras que animaban el mayor circuito artístico de la provincia. “Siempre hablamos de sacar a la luz los trabajadores de la cultura que se encuentran más desprotegidos. Acá están los verdaderos invisibles, Hablamos de cerca de dos mil artistas y sus familias que dejaron de percibir su principal ingreso y debieron buscar otras formas para sobrevivir”, expresó Joselo Schuap, quien acordó este encuentro a pedido del gobernador Herrera Ahuad luego de que los músicos expresaran su malestar ante la imposibilidad de trabajar, especialmente con miras a la ya próxima temporada de verano, y hayan planteado, incluso, tomar medidas más extremas, como manifestaciones en la ciudad de Posadas y cortes de rutas.“Nos reunimos y dialogamos acerca de tres líneas de acción”, manifestó el Ministro de Cultura, quien agradeció la voluntad de dialogo de los músicos. Estos ejes principales son:1) Ampliación del horario de trabajo teniendo en cuenta las particularidades que presenta el sector. Al respecto, Schuap, profundo conocedor del tema, aclaró que “hablamos de un público que termina de laborar en la chacra al caer el sol, y luego de bañarse y descansar como cualquier ser humano, debe salir a la picada (muchas veces en tractor) para llegar a la fiesta del pueblo. A esa gente no se le puede pedir que salga más temprano. En cada medida que se toma hay que tener en cuenta la realidad de los implicados en ella”, manifestó. Esta ampliación de horario les permitirá a los músicos establecer un circuito mínimo de tocadas, a veces en diferentes ciudades o pueblos, en una noche. “No olvidemos que el circuito bailantero se rige por otras normas”, recordó Schuap.2) Reglamentar el protocolo de trabajo para el verano en lugares abiertos, como camping, plazas y clubes (sin baile y con distanciamiento social). En este aspecto, la norma se regirá de acuerdo a la reciente habilitación de la actividad musical por parte del gobierno nacional. Este punto deberá ser consensuado con los diferentes municipios, quienes serán los encargados de la autorización final y fiscalización de estas medidas.3) Los músicos se comprometen, junto al gobierno provincial, a combatir entre todos las fiestas y reuniones clandestinas, una de las mayores preocupaciones en esta etapa de la pandemia. “Los músicos harán su parte, no fomentando festejos ilegales o en lugares no habilitados, mediando con los organizadores para organizar los encuentros en espacios que cumplan con el protocolo”, prosiguió Joselo. “Los músicos no tienen problemas en la contratación de un adicional de policía para la seguridad, pero para ello necesitan que su público concurra, y eso sucederá sólo si amplía el horario”.Son varios factores que, con dialogo y buena predisposición, podrán llevar a la reactivación de un sector que siempre estuvo en las sombras de los grandes titulares, pero nadie puede negar que, especialmente en el interior, la música suena alegre y sabe a ritmo cervezal.