MOTO GP: Valentino Rossi sobre COVID – 19, «Los últimos días fueron muy duros»

El 15 de octubre, en un austero post en sus redes sociales, Valentino Rossi anunciaba al mundo que había dado positivo por COVID-19, que tenía leves síntomas de la enfermedad y que se sentía mal. Empezaba una carrera aislado y en solitario contra la enfermedad para volver a las pistas, algo que sucedió el pasado sábado 6 de noviembre, 24 días después de haber dado positivo por primera vez. Los primeros días, con síntomas y malestar, fueron de cuidarse y tener paciencia, pero una vez recuperado físicamente, y encontrándose en buen estado, lo que sucedió ya en la segunda semana, los días no pasaban para el italiano, que llegó a someterse hasta a seis test PCR la última semana, buscando un resultado negativo que llegó el jueves, con el tiempo justo para viajar a Valencia y, el viernes, someterse a un nuevo y definitivo test, el segundo negativo seguido que le abría las puertas del circuito.Después de subirse a su moto de nuevo, algo que no hacía desde el domingo de Le Mans (11 de octubre), Valentino explicó su experiencia con la enfermedad, que “no ha sido la mejor de mi vida”, admitió.“Afortunadamente siempre me he sentido bien a nivel físico. Sólo estuve mal un par de días, con un poco de fiebre. Pero siempre respiré bien y nunca perdí ni el gusto ni el olfato”, dos de los síntomas más habituales entre las personas que sufren levemente la COVID-19.“Necesité algunos días para recuperarme, y con los fármacos te sientes un poco como drogado, con un gran dolor de cabeza, te duelen lo ojos. Digamos que los primeros días no fueron bonitos, luego perdí peso porque estuve casi dos semanas de reposo absoluto”, relató el corredor de 41 años. De las tres semanas que Valentino estuvo confinado en su residencia de Tavullia, el italiano señaló la última como la peor de todas.“A nivel de moral los días más difíciles fueron los últimos, porque los test que me iba haciendo salían siempre positivos y, por tanto, se estaba concretando el riesgo de tener que perderme, también, la primera carrera de Valencia, y eso hubiera sido frustrante tras perderme la segunda de Aragón, cuando entonces ya físicamente me encontraba bien”, rememoró Il dottore’.Rossi no entendía que su cuerpo siguiera contaminado pese a haber pasado ya dos semanas del primer positivo.“Los últimos días fueron muy duros, todos los que habían pasado la enfermedad habían necesitado solo dos semanas para dar negativo en la prueba, mientras que yo seguía dando positivo. Tuve realmente miedo de no poder correr tampoco en Valencia”. Valentino reconoció que llegó a obsesionarse un poco y que al final se hacía el test PCR cada día al despertar.“En la última semana me hice seis pruebas, un bonito despertar cada mañana a las siete y media. No ha sido la experiencia más bonita de mi vida, también porque tuve que pasarla solo y es muy aburrido”.Durante su autoaislamiento, Rossi tuvo la oportunidad de seguir dos grandes premios por la televisión desde casa, los celebrados en Motorland.“Ver las carreras por televisión ha sido duro, sobre todo la segunda, porque tal y como me encontraba físicamente (tras dar positivo), la primera no la hubiera podido correr. Pero en la segunda (GP Teruel), estar en casa, encontrarme bien, estar para correr y no poder hacerlo fue muy frustrante”.“Pero estoy muy contento de haber podido volver a trabajar con mi equipo y de haber vuelto a subirme a la M1”, dijo el sábado, antes de que en carrera la Yamaha volviera a dejarle tirado, por segunda vez este año.Aunque 2020 sea su peor año, Rossi está de vuelta y tanto como él ha extrañado subir en moto, los aficionados y el Mundial le han extrañado a él.“Más o menos lo mismo, creo. Extrañé MotoGP, y MotoGP me extrañó a mí. Sobre todo eché de menos a mi equipo, trabajar con ellos y el ambiente del box”, reconoció.“Por supuesto, lo que más he echado de menos es salir a pista y montar en moto, porque eso es lo que más me gusta y son unas sensaciones que solo las tienes cuando pilotas una MotoGP. El resto de las cosas de la vida me gustan un poco menos, por eso lo extrañé tanto”, zanjó el #46. Fuente motosport