Misiones podrá aplicar 43.000 dosis semanales cuando llegue la vacuna

El plan de acción está en marcha. La vacuna representa la luz al final de este túnel que representa la pandemia desatada por el Covid-19. Mientras los laboratorios avanzan en las fases a contrarreloj, el gobierno argentino negocia para garantizar cantidad de dosis en el menor tiempo posible. El sábado, por ejemplo, se conoció que Argentina cerró el primer acuerdo comercial para adquirir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la firma AstraZeneca. Se trata de la entrega de más de 22 millones de dosis que llegarán al país en el primer semestre de 2021.

En simultáneo a los pasos de la negociación, se organiza la logística de lo que será la campaña nacional de vacunación. En ese marco, cada provincia debe presentar hoy su escenario. La reunión, de carácter virtual, se desarrollará a las 14 y deberán participar los jefes del Programa Ampliado de Inmunizaciomes (PAI).“Con respecto a la vacunación Covid estamos en condiciones de vacunar 43.000 dosis por semana.

Estamos definiendo la población objetivo. Contamos con más de mil vacunadores”, señalaron fuentes de Salud Pública de la provincia a El Territorio.Aunque se desconoce qué vacuna le será asignada a Misiones, si monodosis o multidosis, respecto a la población objetivo se maneja la posibilidad de solicitar al Ministerio de Salud de la Nación alrededor de 250.000 dosis, una cantidad similar al lote de la vacuna antigripal.

La cartera sanitaria nacional había establecido en el documento Planificación para la Vacunación contra el Nuevo Coronavirus (Sars-Cov-2) que para esta primera etapa la población objetivo es: personal de salud, personal estratégico, personas mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo. No está contemplado, por el momento, vacunar a los niños.Otro de los puntos que se abordará hoy consiste en evaluar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación en contexto de pandemia. “Estamos trabajando para completar calendario, ya desde agosto. Con rastrillaje en terreno, casa por casa y en operativos. Los resultados son variados, hay zonas que les fue muy bien y ya estamos en 70 por ciento en la vacunación en ingreso escolar”, explicaron desde Salud en referencia al grupo etario de 5 y 6 años.La campaña contra el Sars-Cov-2 contempla que se ejecutará en etapas, de manera escalonada dependiendo de los recursos de la Nación y las provincias.“El plan de vacunación debe consolidar las acciones por municipios y debe considerar: análisis e identificación de población objetivo según condiciones de riesgo; elaboración de estrategias individualizadas acordes a la población a vacunar para realizar un abordaje integral e intensivo; programación, cronograma y distribución de vacunas e insumos relacionados; requerimiento y disponibilidad de recursos humanos, físicos y financieros para la implementación de las tareas de vacunación, registro y supervisión; y tareas de supervisión provincial, departamental y municipal”, detalla el requerimiento de Nación a las provincias.El relevamiento de esta información es clave para organizar la distribución de vacunas, dado que no será la misma para todas las jurisdicciones. “Siempre dijimos que habrá un mix de vacunas”, había manifestado días atrás el ministro Ginés González García.Además de AstraZeneca, el gobierno argentino negocia con otros tres laboratorios que tienen el visto bueno de la Comisión Nacional de Inmunizaciones: Pfizer, Janssen y Sputnik V.Además del personal de salud que estará abocado a la tarea, Nación solicitó un informe sobre la cadena de frío para saber sobre el almacenamiento, cómo se supervisa, los controles. “Se ha tomado nota a nivel gubernamental provincial de esa situación y se está trabajando en aumentar las cámaras de frío de Misiones”, había manifestado desde la Dirección de Epidemiología de Misiones.“Vacunación implicará complejidad”En el encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), los ministros de las distintas jurisdicciones dialogaron sobre el avance de las distintas políticas públicas como la planificación de la futura aplicación de vacunas Covid-19 que demuestren ser seguras y efectivas.“La vacunación implicará mucha complejidad por la magnitud por lo cual es importante reforzar la articulación. Queremos que sea masiva también en su participación”, afirmó el ministro de Salud de la Nación Ginés González García quien presidió el Cofesa el viernes último. También destacó la necesidad de tener un registro común a nivel país para tener un seguimiento de las dosis.En ese sentido, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó: “Estamos en la etapa final de todas las ofertas. En función de eso vamos a poder trabajar más en firme con las cuestiones operativas y logísticas”.El ministro también se refirió a la intensificación de las acciones de las vacunas del calendario nacional: “Tenemos que recuperar el calendario de vacunación, sino las consecuencias las vamos a ver pronto y es lo que no queremos”.Las vacunas en fase tres con las que negocia el gobiernoEl gobierno argentino mantiene negociaciones con cinco de los diez productores de vacunas candidatas contra el coronavirus que se encuentran en fase 3, última etapa de los estudios clínicos, lo que permitiría conseguir millones de dosis a partir de diciembre que se podrán aplicar en cuanto sean aprobadas por las entidades regulatorias, según desarrolla la agencia Télam.Estas dosis se sumarían a las más de 9 millones que se obtendrán a través del Covax (mecanismo de compra colectiva impulsado por la OMS) que llegarían a fines de febrero.Se trata de las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Janssen y del Instituto de Investigación Gamaleya (Sputnik V), tres de las cuales realizan estudios clínicos en el país.En el mundo se han desarrollado hasta la actualidad 219 vacunas candidatas, de las cuales casi 40 ya se están probando en humanos (fase clínica) y diez están en la última etapa de prueba, lo que significa que han superado las fases anteriores demostrando niveles aceptables de seguridad (no provocaron efectos adversos graves) y de generación de anticuerpos.En la fase 3 los estudios contemplan a un número mayor de pacientes y buscan comparar la cantidad de personas que tuvieron Covid-19 entre quienes recibieron la vacuna y los que recibieron placebo, además de seguir controlando anticuerpos y seguridad.El viernes el gobierno promulgó la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad contra Covid-19 (27.573) que, según explicó el ministro de Salud, Ginés González García, era una “herramienta necesaria” para avanzar en los contratos con las diferentes compañías y un requisito del Covax.Esta semana el ministro dejó en claro que “ninguna vacuna se va a aplicar hasta tanto no esté aprobada por las entidades regulatorias” y que la vacunación será gratuita pero no obligatoria.