“Mi hija no estaría muerta si se investigaba el otro caso de violación”, dijo la madre de Vilma Mercado

Así lo expresó en referencia a la denuncia por violación realizada por otra joven de Iguazú semanas antes del asesinato de Vilma Mercado. Las dos fueron atacadas por el mismo sujeto.

María Estela Leites, madre de Vilma Mercado, la joven estudiante asesinada en Puerto Iguazú hace poco más de cuatro meses, indicó que desde diciembre estaban al tanto de que la prueba de ADN confirmó que el ex soldado voluntario del Ejército, Carlos Luis Leandro Villar (22 años) estaba vinculado directamente con el asesinato de la joven.



En diálogo con un medio provincial, la mujer se mostró sorprendida que recién ahora haya tomado estado público el resultado del ADN, siendo que “a nosotros nos confirmaron eso en la primera semana de diciembre y Villar quedó en prisión preventiva”



La mujer señaló que “la justicia es lenta, pero sabemos que se deben seguir algunos pasos, nos dijeron que el 15 de diciembre se mandaba a hacer las pericias de los aparatos y la declaración de la amiga de Oriana que está en Corrientes. Hasta ahora no lo hicieron, seguramente tienen que seguir los pasos”, dijo al referirse a la otra joven que en octubre había denunciado por abuso a Villar.



A su vez, comentó que el 3 de febrero fue la última vez que “me recibió el Dr. Recalde”, – secretario del juez de Instrucción Nº 3, Martin Brites, que está a cargo de la causa-, “pero no había novedades”.



La madre de la víctima lamentó que el caso denunciado anteriormente por otra joven no haya salido a la luz en el momento y que la Policía no haya investigado a fondo, “si el caso se conocía hoy mi hija no iba a estar muerta porque íbamos a tomar otros recaudos”, dijo.



Finalmente, Leites destacó el acompañamiento de la comunidad y recordó que el pasado lunes 24 de febrero se cumplieron 4 meses del asesinato de su hija, “vamos a seguir marchando como el lunes porque mi hija no tiene que quedar en el olvido y queremos que esto no se vuelva a repetir”, remarcó.





Cabe destacar que el juez Brites anunció además que la defensa del imputado presentó un recurso de apelación contra la prisión preventiva del joven y será la Cámara de Apelaciones, el órgano judicial que resolverá este planteamiento. Villar permanece detenido en la Unidad Penal III de Eldorado imputado en la causa bajo los cargos de “femicidio y abuso sexual con acceso carnal en concurso real”.

