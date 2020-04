Más del 80% de las familias pasaron a tener deudas en la cuarentena

Según un estudio privado, el endeudamiento total familiar llegó a $1,7 billones en abril y el 30% fue deuda «no bancaria» como impuestos, alquileres, expensas.

La crisis se endurece cada vez más por el coronavirus y la falta de ingresos de las familias provocó serios problemas para cumplir con los compromisos económicos. En abril el 80,8% de los hogares acumuló algún tipo de deuda.



El dato surge de un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), entidad que monitorea periódicamente esta variable y señala que en promedio cada familia adeudaba hasta el 24 de abril, $149.406, un monto que no incluye los costos asociados a moras y retrasos, que fueron en incremento con los días durante la cuarentena y podrían incrementar en más de 50% ese stock.



Según el informe, que fue publicado por el diario Clarín, este stock de deuda tiene dos grandes componentes: por un lado, la deuda «no bancaria» estimada en $503.574 millones. Es decir que unos 10,8 millones de hogares tenían algún tipo de esas deudas hasta el 24 de abril (78,4% de los hogares del país). Y por otro, la deuda «bancaria» que según el BCRA alcanzó los $1,2 billones al 22 de abril (casi la mitad es deuda con tarjetas de crédito, es decir unos $536 mil millones).



«Dejar de pagar compromisos y acumular deudas fue una de las estrategias de las familias para sobrevivir sin ingresos o con recortes de ingresos en marzo y abril. Para principios de mayo esa situación se habrá agravado, incluso a pesar de las ayudas del Estado, que hoy se están utilizando mayormente para alimentos y otros gastos corrientes necesarios impostergables», sostuvieron las directoras del CERX Victoria Giarrizzo y Belén Gómez.



«En el caso de las deudas bancarias, las familias deberán afrontar enormes cargas de intereses si el gobierno no toma medidas sobre ese costo. Incluso la refinanciación automática de tarjetas de crédito que se realizó con las deudas de marzo conlleva una tasa muy alta en el contexto actual de la argentina. La deuda no bancaria requerirá negociaciones de partes, pero preocupa sobre todo la acumulada con prestamistas, que implican altos riesgos tanto para la economía como para la seguridad de los hogares».



¿Cuáles son los endeudamientos más frecuentes?

1. Los atrasos en los servicios: luz, gas, agua, teléfono, cable, internet o expensas, afectó al 70% de los hogares. Con una deuda promedio de $10.585 por familia, explicó el 20,3% de la deuda no bancaria ($102.207 millones). Claramente, fue una de las primeras cuentas que se dejó de pagar con la crisis.



2. El incumplimiento de impuestos, con $100.433 millones. Lo que más se dejó de pagar en abril fue impuesto inmobiliario y patentes. Explica ese ítem el 19,9% de la deuda no bancaria actual. Habría 6,3 millones de hogares con algún tributo adeudado al 24 de abril, ya sea nacional, provincial o municipal, $15.845 promedio por hogar. Hay que tener en cuenta que muchas familias ya acumulaban deudas, por eso es tan alto el stock, señaló el informe.



3. Endeudamiento de peso con prestamistas y financieras, estimado en $93.805 millones (18,6% de la deuda no bancaria). Afecta a casi 1,5 millones de hogares, con un monto promedio de $62.539 cada uno. Se trata de uno de los pasivos más sucios, por los altos costos que conllevan y por las presiones que dependiendo quien sea el prestamista, reciben las familias para cancelarlos.



4. Gastos vinculados con el auto (seguro y cuota) donde los atrasos se hicieron muy frecuentes en el último mes, deudas con familiares y amigos, alquileres impagos, Educación (cuota de jardines, colegios y universidades principalmente) y deudas directas con los comercios por ventas en la modalidad «fiado».