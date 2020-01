Lanziani echó a otro funcionario de Energía y ya son dos las bajas en su área

Se trata del platense Federico Martelli que era jefe de Gabinete de Sergio Lanziani. En la secretaría ya había renunciado otro funcionario.

En poco más de un mes de gestión, el Gobierno ya suma dos bajas. Ambas se dieron en la Secretaría de Energía, a cargo del misionero Sergio Lanziani, quien decidió echar nada menos que a su jefe de Gabinete, Federico Martelli, un integrante del Grupo Callao que responde a Alberto Fernández.





Así lo confirmaron altas fuentes oficiales, al tanto de la salida del funcionario, que se suma a la de Maximiliano Galli, quien había sido nombrado secretario Administrativo de la Secretaria de Energía, pero dos días después de ser oficializado decidió renunciar por “diferencias” y “enfrentamientos personales”.



Lo curioso en el caso de Martelli es que, aunque ya venía cumpliendo funciones en Energía, y así queda en evidencia en su cuenta de Twitter, donde posteó las actividades de Lanziani, su designación no había sido publicada en el Boletín Oficial, producto de las demoras con el expediente electrónico.



En este caso, según confiaron fuentes inobjetables, fue Lanziani quien decidió echar a Martelli. Por lo reciente, los motivos no son claros todavía.





Martelli, integrante del Grupo Callao que forjó Alberto Fernández mucho antes de ser ungido por Cristina Kirchner como Presidente, fue candidato a intendente de La Plata y se enfrentó en la interna peronista a Victoria Tolosa Paz, coordinadora del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, y actual pareja del ex secretario de Medios durante el kirchnerismo, Enrique «Pepe» Albistur, amigo del Presidente.



“Compañeros, antes de que lo vean en los medios quiero contarles que Federico ya no es Jefe de Gabinete de Energía. Sergio Lanziani lo hecho por expreso pedido de Victoria Tolosa Paz y su marido Pepe Albistur que no toleraron el lugar que le dieron en la Secretaría. Es una enorme desilusión porque teníamos muchas expectativas en crecer desde ese lugar, pero Lanziani rompió códigos que no tienen repuesto. En las próximas horas -o días- sacaremos una comunicación oficial al respecto. Les pido paciencia, ya iremos informando”, expresa la última circular que dio a conocer el Grupo Callao.



La salida de Martelli se da un momento de tensión política en torno a la Energía y en la previa al envío de un proyecto de ley de Vaca Muerta al Congreso, un tema que inquieta tanto a los empresarios del sector como a las provincias, y que volvió a agitar las aguas entre Lanziani y el titular de YPF, Guillermo Nielsen.



El misionero se ve envuelto en un nuevo conflicto en poco más de un mes de gestión. Cabe recordar que en la provincia dejó una mala imagen después de romper relaciones con la Renovación cuando le ofrecieron el cargo nacional que ocupa actualmente.