La ANMAT prohibió la comercialización de un alcohol en gel

El organismo lo consideró «un riesgo para la salud de la población». La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la comercialización en todo territorio nacional de un alcohol en gel. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.



A través de la disposición 3696/2020, la administración prohibió el uso y la comercialización en todo el territorio nacional, en todas sus presentaciones y contenidos netos del producto: «Lolet alcohol en gel- desinfectante para manos».



Según explicó el organismo “la firma LABORATORIO NEW ZEN SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA fue dado de baja y se señaló que “se verificó que el producto se encontraba inscripto a través del Sistema de Cosméticos grado 1 mediante tramite Nº 3845/2016, declarándose como elaborador contratado a la firma LABORATORIO SHE SOCIEDAD ANÓNIMA legajo Nº 2641, y como titular a Matías CERBINO”.



Ante ello, “se informó que los datos consignados en el rótulo del producto detectado en el mercado difiere en cuanto a datos del titular y del elaborador con respecto a la información obrante en el rótulo inscripto” y que “se consultó a la firma LABORATORIO SHE S.A. sobre la elaboración del producto de referencia, manifestando que no elaboró ningún lote”.



Por tal motivo señaló que, al desconocerse su efectivo origen y formulación, no podía garantizarse tampoco «su calidad, seguridad y eficacia». Por estos motivos se llegó a la conclusión de que la situación resultaba «un riesgo para la salud de la población», sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual «que requiere la utilización de este tipo de productos destinados a la higiene y sanitización de manos».