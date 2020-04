Iguazú-Foz: una Médica y su hijo están varados sin dinero sobre el puente

Nora del Valle y su hijo esperan en el puente luego de salir de Brasil sabiendo que no podrían ingresar a la Argentina. Nuevamente argentinos que están instalados en Foz do Iguazú, por diferentes motivos, decidien abandonar Brasil y largarse a la travesía de probar suerte para entrar a la Argentina a través de la forntera de Puerto Iguzú.

En este caso se trata de una médica de Puerto Iguazú, que hace más de seis años residía en el vecino país, y que por motivos económicos ya no pudo seguir sosteniendo el alojamiento del otro lado de la frontera, y se arriesgó a probar suerte junto a su hijo.

La frontera entre la Argentina y Brasil en la ciudad de las Cataratas permanece cerrada por orden nacional. Cabe destacar que el único paso fronterizo habilitado entre Argentina y Brasil es Paso de los Libres, algo que hace más de 10 días el consulado argentino le informó a la mujer que hoy solicita ingresar al país por el puente Tancredo Nevez.

Nora del Valle Mendoza, medica de profesión que ejerció la medicina durante varios años en el Hospital Marta Schwartz en la ciudad de las Cataratas, hace 6 años atrás ingreso al programa Mas Médicos y se fue a trabajar al vecino país, intenta volver a su casa luego de que se terminara el contrato en el programa.

El pasado 29 de febrero finalizó su contrato y decidió emprender un negocio propio en el vecino país, sin éxito debido a la crisis que enfrenta el mundo por la pandemia de covid-19. Es por ello que decidió volver a su casa en Iguazú.

Desde el 1° de abril se encuentra en la vecina ciudad de Foz do Iguazú, a la espera de la apertura de la frontera, sin embargo ya no cuenta con efectivo para continuar pagando el alojamiento en la vecina ciudad y decidió dirigirse el puente Tancredo Neves en compañía de su hijo de 8 años y solicitar alli el ingreso a Iguazú.

“Yo llegue el primero de abril a Foz do Iguazú, me comunique con el consul de Argentina en la ciudad que me aconsejo viajar hasta Paso de los Libres para ingresar al país y primera noche de alojamiento” relató Nora del Valle Mendoza

“En esa noche, después de pensar mucho, decidí que no iba a trasladarme tantos kilómetros ya que estoy a un paso de mi casa, entonces aboné otras noches de alojamiento en un hostel, con la esperanza de que el 13 de abril el gobierno Nacional abra la frontera, pero no fue así y se me acabo el dinero”, explicó Nora del Valle Mendoza.

La médica y su hijo de 8 años arribaron en su vehículo particular al viaducto en horas de la noche y permanecen allí hasta obtener respuestas de las autoridades nacionales.

Cabe recordar, como ya se dijo, que el único acceso a la Argentina, desde Brasil, que está habilitado es el que funciona en Paso de los Libres, lugar al que debería haberse dirigido la mujer para asegurar si ingreso al país.